Vládu nelze kvůli koronavirové situaci předávat dlouho, míní Fiala

Fiala doufá, že z odpolední schůzky s prezidentem Milošem Zemanem vyvstane jasný harmonogram jmenování nové vlády. Tu tvoří ODS s Piráty a Starosty a nezávislými (STAN).

"Naše dvě koalice, pět politických stran je připraveno převzít prakticky okamžitě vládu v České republice. To je to, co řeknu panu prezidentovi, a samozřejmě mu představím seznam kandidátů na členy vlády. Doufám, že ze schůzky vyjde jasný harmonogram jmenování vlády," poznamenal Fiala. "Nemůžeme si dovolit dlouhé předávání vlády," dodal s tím, že kabinet Andreje Babiše (ANO) už zjevně rozhodovat nechce.

Podle Fialy se úplně nedaří spolupracovat s končící vládou. Odborníci nově se ustavujícího kabinetu sdružení v takzvaném Anticovid týmu i dnes od rána jednají a snaží se přijít se sérií protikoronavirových opatření. Ta by pak měli představit ve čtvrtek na schůzce s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO), řekl Fiala.

Podle lídra Spolu je nutné přijímat krátkodobá opatření, kterými si lze poradit s prudkým nárůstem počtu nakažených, ale i dlouhodobější. Je například nutné mít konkrétní plán pro nemocnice pro případy, že by v nich došly kapacity, míní. Vyzval také lidi k očkování proti covidu-19, apeloval na adresné oslovování nejrizikovějších skupin skrze praktické lékaře či zdravotní pojišťovny.

Zopakoval postoj budoucí vlády, jež se chce vyhnout plošným uzávěrám, takzvanému lockdownu. Za důležité považuje mít dostatečné kapacity na trasování kontaktů nakažených či zvýšit proočkovanost. Koalice Spolu podle něj navrhuje, aby se kromě očkování a prodělané nemoci uznávaly například ve službách či na akcích i PCR testy s platností 72 hodin.

V úterý přibylo v Česku nejvíc nákaz covidem-19 za den od začátku epidemie loni v březnu. Nově nakažených bylo 22.479, zhruba o polovinu víc než za předchozí úterý. V pondělí bylo hospitalizovaných přes 4500 lidí, nejvíc od poloviny letošního dubna. Rostou i počty úmrtí lidí s covidem-19. Za listopad jich už zemřelo 848, zatímco za celý říjen bylo úmrtí 333. Dosluhující vláda nyní zvažuje zpřísnění protiepidemických opatření, které by se dotklo hlavně neočkovaných, rozhodnout by měla ve čtvrtek.

Zástupci Spolu si po položení květin k Pomníku 17. listopadu zazpívali českou hymnu. Při jejich příchodu mimo jiné lidé volali "Ať žije nová vláda!" Krátce před nimi dorazili také zástupci vedení obou parlamentních komor, mimo jiné nová předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) a šéf Senátu Miloš Vystrčil (ODS).

Fiala řekl, že 17. listopad je pro něj nejkrásnějším svátkem. Spousta lidí podle něj od roku 1989 měla možnost začít uskutečňovat svoje sny a žít ve svobodě. Považuje to i za svátek mladých lidí, neboť v letech 1939 i 1989 se právě studenti rozhodujícím způsobem postavili totalitám. Stejně jako předseda STAN Vít Rakušan vyjádřil radost, že se svátek poprvé slaví bez komunistů v Parlamentu.

Na Národní třídu přicházejí od rána politici, aby si tu připomněli výročí listopadových událostí, které vedly k pádu komunismu v tehdejším Československu. K prvním patřili politici ANO v čele s Andrejem Babišem (ANO), kteří dorazili ještě za tmy kvůli obavám z negativních reakcí na svou účast.