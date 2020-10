Vondrák už nebude kandidovat do Sněmovny

Znovuzvolený hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO) zvažuje necelý rok před sněmovními volbami, zda bude pokračovat ve funkci poslance. Řekl to dnes v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. O záměru už hovořil s předsedou sněmovního klubu nejsilnější frakce Jaroslavem Faltýnkem. "Tam je problém, kdo by přišel místo mne," uvedl. Nabídka podle něj platí. Příští rok už kandidovat do Sněmovny nebude.