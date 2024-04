STAN měl nevolební sněm. V krajských volbách nasadí Vondráka

Do krajských voleb Starostové vysílají jako lídry Rudolfa Cogana v Královéhradeckém kraji, v Plzeňském Pavla Čížka, ve Zlínském Tomáše Chmelu, na Vysočině Adama Jouru, v Karlovarském Petra Kulhánka, v Jihomoravském Františka Lukla, v Jihočeském Jaroslavu Martanovou, v Pardubickém Michaelu Matouškovou, v Ústeckém Jana Papajanovského, ve Středočeském Petru Peckovou, v Libereckém Martina Půtu, v Olomouckém Josefa Suchánka a v Moravskoslezském kraji Ivo Vondráka.

"V nadcházejících volbách máme co obhajovat. Voličům nabízíme silné a osobnosti s bohatými zkušenostmi. Starostové budou prezentovat práci, kterou mají za poslední roky za sebou. Budeme bojovat za to, aby se k moci nedostali lidé, kteří budou slibovat jednoduchá řešení, tedy aby neposílili populisté nebo extremistické síly. Uděláme maximum pro to, aby se nám to podařilo," shrnul cíle Starostů do krajských voleb předseda Vít Rakušan.

"Pevně věřím, že se nám v krajských volbách po celé republice podaří výrazně posílit a obhájit posty našich hejtmanů a hejtmanky, kteří ve svých krajích odvedli obrovský kus práce a že lidé ty změny vnímají. Svou prací zmodernizovali kraje a rozjeli mnoho projektů, které by rádi dokončili. Myslím, že lidé vidí, že kraj pod vedením Starostů konečně pracuje pro ně," dodal 1. místopředseda hnutí Lukáš Vlček.