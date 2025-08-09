Ještě sice neproběhlo ani první setkání mezi lídry obou mocností, ale Kreml již plánuje druhé jednání mezi ruským prezidentem Vladimirem Putinem a jeho americkým protějškem Donaldem Trumpem. O jedné věci má přesto jasno už dnes. Další schůzka by se měla konat v Rusku.
Ruským novinářům to řekl Putinův poradce Jurij Ušakov, informovala prokremelská státní agentura TASS. "Když se díváme dopředu, je přirozené se soustředit na pořádání dalšího setkání mezi prezidenty Vladimirem Putinem a Donaldem Trumpem na ruském území," uvedl blízký spolupracovník šéfa Kremlu.
Podle Ušakova už dokonce došlo k odeslání příslušné pozvánky pro amerického prezidenta do Bílého domu.
Trump v pátek oznámil prostřednictvím sociální sítě Truth Social, že se s Putinem setká v pátek 15. srpna na Aljašce. Kreml již ústy Putinova poradce potvrdil, že uvedené informace jsou pravdivé. "Rusko a USA jsou sousedé, kteří mají společnou hranici. Je tedy logické, že naše delegace zkrátka přeletí přes Beringovu úžinu a že tak důležitý a dlouho očekávaný summit mezi lídry obou zemí se uskuteční právě tam (na Aljašce)," řekl Jurij Ušakov podle TASS.
Podle americké stanice CBS News se Bílý dům snaží přesvědčit evropské spojence, aby souhlasili s návrhem, který by Rusku zajistil kontrolu nad celým Donbasem, okupovaným Krymem a územím v Chersonské a Záporožské oblasti, kde se nacházejí ruští vojáci. Podle deníku Wall Street Journal měl podobný návrh předložit Putin americkému speciálnímu vyslanci Stevu Witkoffovi.
Podle Volodymyra Zelenského je Ukrajina připravena na rozhodnutí, která přinesou mír. "Jakákoliv rozhodnutí proti nám a bez nás jsou rozhodnutími proti míru. Ničeho nedosáhnou," konstatoval. "Všichni potřebujeme opravdový mír. Mír, který budou lidé respektovat," podotkl.
"Putin nevěří v náš národ a proto udělal beznadějné rozhodnutí, že si Ukrajinu vezme. Byla to jeho největší chyba, že nevzal Ukrajince v potaz," zhodnotil lídr napadené země a zdůraznil, že věří svým lidem. "Ukrajinci jsou silní a brání, co je jejich. Mnoho lidí na světě se během války přidalo na naši stranu. I ti, kteří jsou s Ruskem, vědí, že páchá zlo. Ukrajinci si zaslouží mír, ale všichni partneři musí pochopit, co to je důstojný mír," uvedl.
"Tato válka musí dospět ke konci - a Rusko ji musí ukončit. Rusko ji začalo a pokračuje v ní, ignoruje všechna ultimáta. To je ten problém, nic jiného," poznamenal ukrajinský prezident, který poukázal na to, že odpověď na otázku teritoriální integrity Ukrajiny je v její ústavě. "Ukrajinci nedají své území okupantům," prohlásil.
Kyjev je podle Zelenského připraven spolupracovat s Trumpem a dalšími spojenci na dosažení opravdového a trvalého místu. "Ukrajina je. Děkuji našim vojákům za obranu naší nezávislosti. Tohle je naše země, my jsme Ukrajina," vzkázal prezident na závěr.
Související
Lipavský: Česko chce mír, ale bez vydírání Kyjeva. Ukrajina musí zůstat svobodná
Ukrajinu nedáme okupantům, vzkazuje Zelenskyj. Problém vidí v Rusku
Rusko , Vladimír Putin , Donald Trump , USA (Spojené státy americké)
Aktuálně se děje
před 36 minutami
Rusové už plánují druhé setkání s Trumpem. O místu mají jasno
před 1 hodinou
Pozor při cestě na letiště. Nastanou komplikace, uzavře se dálnice
před 1 hodinou
Lipavský: Česko chce mír, ale bez vydírání Kyjeva. Ukrajina musí zůstat svobodná
před 2 hodinami
Silná a společná protivzdušná obrana nestačí. Evropské země musí investovat víc
před 3 hodinami
Řecko sužuje další nebezpečný požár. Jeden mrtvý, v akci jsou i čeští hasiči
před 4 hodinami
To nevymyslíš. Lupič zkoumal ukradený trezor před policejním prezidiem
před 4 hodinami
Počasí aktuálně: Meteorologové vydali nové výstrahy před vysokými teplotami
před 5 hodinami
Ukrajinu nedáme okupantům, vzkazuje Zelenskyj. Problém vidí v Rusku
před 6 hodinami
Ukrajina válku neprohrává. Rusko postupuje pomaleji než nacisté a za vyšší cenu, říká Midttun
před 7 hodinami
Vrcholí výluka metra na lince C. Vlaky obsluhují jen několik stanic
před 7 hodinami
Zemřel legendární astronaut Jim Lovell, velitel Apolla 13
před 8 hodinami
Donald Trump oznámil, kdy a kde se setká s Vladimirem Putinem
před 9 hodinami
Počasí: Tropické teploty vydrží i příští týden, naměříme až 35 stupňů
včera
"Zůstanu tady a zemřu tady." Palestinci promlouvají o plánu Izraele na obsazení Gazy
včera
Netanjahu po masivní kritice couvá: Izrael nemá v úmyslu Gazu okupovat
včera
Evropské stát zvažují uznání státu Palestina. Co to ale znamená a co se změní?
Aktualizováno včera
Česko se rozloučilo s Jiřím Krampolem. Nechyběly herecké hvězdy, přišel i expremiér
včera
Francií otřásá mohutný skandál: Třetina minerálních vod byla nelegálně upravena
včera
Viděli jsme, že se blíží, ale neudělali jsme nic. Expert kvůli Ukrajině připomněl slova Churchilla o zbytečné válce
včera
Obsazení Gazy je jen začátek. Experti popsali, jaké mohou být další kroky Izraele
Plán izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, který má převzít plnou kontrolu nad Pásmem Gazy a městem Gaza, vyvolává obavy na mezinárodní scéně i v Izraeli. Podle expertů hrozí, že by tento plán mohl vést k opětovnému osídlení Gazy, což by podpořilo ty části izraelské společnosti, které o to usilují již delší dobu.
Zdroj: Libor Novák