Donald Trump oznámil, kdy a kde se setká s Vladimirem Putinem

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin se sejdou příští týden na Aljašce, aby jednali o případném ukončení války na Ukrajině. Trump předtím naznačil, že Kyjev se asi bude muset vzdát některých území, pokud chce dosáhnout zastavení bojů.
"Velmi očekávané setkání mezi mnou, prezidentem Spojených států amerických, a ruským prezidentem Vladimirem Putinem se uskuteční příští pátek 15. srpna 2025 na Aljašce," oznámil Trump prostřednictvím sociální sítě Truth Social s tím, že další podrobnosti ještě budou následovat.
Kreml již ústy Putinova poradce potvrdil, že uvedené informace jsou pravdivé. "Rusko a USA jsou sousedé, kteří mají společnou hranici. Je tedy logické, že naše delegace zkrátka přeletí přes Beringovu úžinu a že tak důležitý a dlouho očekávaný summit mezi lídry obou zemí se uskuteční právě tam (na Aljašce)," řekl Jurij Ušakov novinářům podle agentury TASS.
Podle BBC zatím nepřišla jakákoliv reakce na oznámení z ukrajinského Kyjeva.
Trump jen několik hodin před oznámením termínu schůzky s Putinem naznačil, že Ukrajina se nejspíš bude muset vzdát části území, aby ukončila válku, která graduje od začátku plnohodnotné ruské invaze v únoru 2022.
"Jde o území, o které se bojuje tři a půl roku. Spousta Rusů zemřela a spousta Ukrajinců zemřela. Je to velmi komplikované. Něco získáme zpět, něco vyměníme. Budou tam výměny území ku prospěchu obou," prohlásil americký prezident. K návrhu mírové dohody ale nic dalšího neprozradil.
Podle americké stanice CBS News se Bílý dům snaží přesvědčit evropské spojence, aby souhlasili s návrhem, který by Rusku zajistil kontrolu nad celým Donbasem, okupovaným Krymem a územím v Chersonské a Záporožské oblasti, kde se nacházejí ruští vojáci. Podle deníku Wall Street Journal měl podobný návrh předložit Putin americkému speciálnímu vyslanci Stevu Witkoffovi.
V tuto chvíli není jasné, zdali jsou Ukrajinci a Evropané připraveni s něčím takovým souhlasit, ale ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v minulosti odmítal ztrátu jakýchkoliv území.
válka na Ukrajině , Donald Trump , Vladimír Putin , Rusko , USA (Spojené státy americké) , Ukrajina , Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina)
Vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk prohlásil, že izraelský plán na úplné vojenské převzetí Pásma Gazy musí být okamžitě zastaven. Ve svém prohlášení uvedl, že takovýto krok je v rozporu s rozhodnutím Mezinárodního soudního dvora, které nařizuje Izraeli ukončit okupaci. Dále dodal, že plán je v rozporu s dohodnutým řešením dvou států a právem Palestinců na sebeurčení.
Zdroj: Libor Novák