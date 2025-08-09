Řecko sužuje další nebezpečný požár. Jeden mrtvý, v akci jsou i čeští hasiči

Lucie Podzimková

9. srpna 2025 13:22

Čeští hasiči pomáhají při požárech v Řecku.
Čeští hasiči pomáhají při požárech v Řecku. Foto: Twitter Hasičský záchranný sbor ČR

V Řecku se opakuje scénář z posledních let, zemi během léta sužují ničivé lesní požáry. S jedním takovým bojuje přes 260 hasičů nedaleko Atén. Nejméně jeden člověk zemřel, místním hasičům pomáhají i jejich čeští kolegové. 

Ničivý požár vypukl u města Keratea, které se nachází přibližně 40 kilometrů jihovýchodně od Atén, a nejméně jednoho člověka připravil o život. Plamenům podlehlo i několik domů a farem, k jejich šíření napomáhá silný vítr o rychlosti až 80 kilometrů za hodinu, informovala DW

Úřady nařídily evakuaci několika domů a domovu pro seniory, přičemž policisté zkontrolovali, zdali lidé příkaz poslechli. Podle mluvčího hasičů sice požár oslabil, ale stále není vyhráno. 

Do zásahu proti požáru v okolí obce Keratea se zapojili i čeští hasiči. "Zatímco nad námi pracují letadla, na zemi naš tým likviduje zbylá ohniska požárů ohrožující obydlí. Občas přitom musíme i kácet stromy a ploty a natahat desítky metrů hadic. Terén je všechno, jen ne rovný," popsali svou práci v sobotu ráno na síti X.

V Řecku zuří i několik dalších lesních požárů, s jedním zápolí hasiči na turisty vyhledávaném ostrově Kefalonia. Předpověď na sobotu opět slibuje silné nárazy větru o rychlosti přes 70 kilometrů za hodinu. 

Hoří i v sousedním Turecku, kde živel vedl k přechodnému uzavření úžiny Dardanely, která je významnou lodní cestou, v obou směrech. Stovky lidí také byly kvůli požáru evakuovány. 

Evropské stát zvažují uznání státu Palestina. Co to ale znamená a co se změní?

Hasiči v Řecku, ilustrační fotografie.

Řeckem se šíří ničivé požáry. Kouř už se dostal až do Atén

Letní počasí v Česku je pro mnoho lidí zklamáním, ale v některých částech Evropy se potýkají s vlnami veder a zuřícími lesními požáry. Hned s pěti požáry bojují hasiči v Řecku, kde již bylo nutné přistoupit k evakuaci lidí z oblasti, která je vzdálená jen 30 kilometrů od Atén. Uvedla to BBC.  

