Řecko sužuje další nebezpečný požár. Jeden mrtvý, v akci jsou i čeští hasiči

V Řecku se opakuje scénář z posledních let, zemi během léta sužují ničivé lesní požáry. S jedním takovým bojuje přes 260 hasičů nedaleko Atén. Nejméně jeden člověk zemřel, místním hasičům pomáhají i jejich čeští kolegové.
Ničivý požár vypukl u města Keratea, které se nachází přibližně 40 kilometrů jihovýchodně od Atén, a nejméně jednoho člověka připravil o život. Plamenům podlehlo i několik domů a farem, k jejich šíření napomáhá silný vítr o rychlosti až 80 kilometrů za hodinu, informovala DW.
Úřady nařídily evakuaci několika domů a domovu pro seniory, přičemž policisté zkontrolovali, zdali lidé příkaz poslechli. Podle mluvčího hasičů sice požár oslabil, ale stále není vyhráno.
Do zásahu proti požáru v okolí obce Keratea se zapojili i čeští hasiči. "Zatímco nad námi pracují letadla, na zemi naš tým likviduje zbylá ohniska požárů ohrožující obydlí. Občas přitom musíme i kácet stromy a ploty a natahat desítky metrů hadic. Terén je všechno, jen ne rovný," popsali svou práci v sobotu ráno na síti X.
V Řecku zuří i několik dalších lesních požárů, s jedním zápolí hasiči na turisty vyhledávaném ostrově Kefalonia. Předpověď na sobotu opět slibuje silné nárazy větru o rychlosti přes 70 kilometrů za hodinu.
Hoří i v sousedním Turecku, kde živel vedl k přechodnému uzavření úžiny Dardanely, která je významnou lodní cestou, v obou směrech. Stovky lidí také byly kvůli požáru evakuovány.
