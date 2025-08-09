Houbařská předpověď. Počasí v Česku jim přestane svědčit

Jan Hrabě

9. srpna 2025 18:48

Houby, ilustrační foto
Houby, ilustrační foto Foto: Pixabay

Počasí v posledních dnech svědčilo houbám, ale nastává změna. Již pro dnešní den platí výstraha před vysokými teplotami, o víkendu bude situace obdobná. Meteorologové proto dávají lidem, kteří by chtěli vyrazit na houby, jasné doporučení. 

Na většině území republiky je momentálně střední pravděpodobnost růstu hub, najdou se ale i místa, na kterých je pravděpodobnost vysoká. Odborníci nicméně sběrače upozorňují, že horké počasí v dalších dnech sehraje svou roli. 

"V příštím týdnu vyšší teploty postupně pravděpodobnost růstu hub sníží. Doporučujeme proto využít aktuální vhodné podmínky pro houbaření," uvedl hydrometeorologický ústav na sociální síti X.

Experti z ČHMÚ připravují mapu pro sběrače hub na základě dat o nasycení půdy srážkami v předchozích třiceti dnech v kombinaci s průměrnými teplotami během předchozího týdne.

Obecně přitom platí, že houby začínají nejvíce růst asi deset dní po vydatných deštích a následném teplém (nikoliv však horkém) počasí. Hlavní sezóna probíhá v rozmezí července a září.

Houby Počasí ČHMÚ

Zdroj: Libor Novák

