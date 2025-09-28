Šťastný a překvapivý konec pátrání. Pohřešovanou houbařku našli na Slovensku

Jan Hrabě

28. září 2025 9:21

Policie ČR, ilustrační fotografie.
Policie ČR, ilustrační fotografie. Foto: Adam Mráček / INCORP images

Šťastný a zároveň i překvapivý konec má pátrání po seniorce, která se před víkendem ztratila, když si na Hodonínsku vyrazila na houby. Žena se v sobotu našla na Slovensku, kde ji poznal všímavý občan. 

Jihomoravská policie informovala o pátrání v pátek. Pohřešovaná seniorka kolem poledne odešla na houby do lesa v katastru obce Radějov. Dovolat se jí nešlo, telefon dotyčné byl nedostupný. 

Příběh pohřešované důchodkyně má šťastný konec. Paní byla v sobotu nalezena několik kilometrů za hranicemi na Slovensku. "Díky pátrací relaci ji poznal pohotový slovenský občan, který ženu odvezl k česko-slovenské hranici. Tam ji předal pátrací rojnici složené z policistů a hasičů," uvedl policejní mluvčí Petr Vala.

"Starší paní byla naštěstí v pořádku, přestože během noci bloudila v lese a dokonce odpočívala opřená o strom. Pomoc si nemohla přivolat, protože se jí vybil mobilní telefon. V sobotu krátce po 14. hodině ji převzali příbuzní," dodal mluvčí.

Do rozsáhlého dvoudenního pátrání se zapojily desítky policistů, profesionálních i dobrovolných hasičů, psovodi, policejní vrtulník s termovizí i drony. Celou akci komplikoval všem zúčastněným náročný kopcovitý a rozbahněný terén.

Žádost o voličský průkaz už jen osobně. Čas máte do středy

