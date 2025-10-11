Houby rostou. Experti radí, kde panují nejlepší podmínky

Hlavní houbařská sezóna se pomalu chýlí ke svému konci, nicméně na mnoha místech v Česku je stále velmi dobrá šance na úspěšný sběr. Upozornil na to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) před blížícím se víkendem.
Příznivé podmínky pro růst mykorhizních hub jsou aktuálně například v západních Čechách či na střední a jižní Moravě. "V polohách nad 1000 m n. m. se kvůli nižším teplotám momentálně podmínky pro růst mykorhizních hub postupně zhoršují," uvedli odborníci na sociální síti.
"Mapa nezobrazuje aktuální výskyt hub, ale ukazuje lokality, kde momentálně panují vhodné podmínky pro jejich růst. I v oblastech s příznivými podmínkami se však houby vyskytovat nemusí," zdůraznili experti.
Český hydrometeorologický ústav připravuje mapu pro sběrače hub na základě dat o nasycení půdy srážkami v předchozích třiceti dnech v kombinaci s průměrnými teplotami během předchozího týdne.
Obecně přitom platí, že houby začínají nejvíce růst asi deset dní po vydatných deštích a následném teplém (nikoliv však horkém) počasí. Hlavní sezóna probíhá v rozmezí července a září.
