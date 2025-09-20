Víkendové počasí může lákat i k návštěvě lesa. Houbám se má dařit

Česko čeká zřejmě poslední víkend s ryze letním počasím v letošním roce, kdy teploty budou lákat zejména k vodě. Podle meteorologů ale podmínky v těchto zářijových dnech svědčí i houbám. Proto by lidé mohli zvážit i cestu do lesa.
"Na většině území aktuálně panují příznivé podmínky pro růst mykorhizních hub. Nejméně příznivá situace je na jižní Moravě a v Ašském výběžku," uvedl hydrometeorologický ústav na sociální síti X.
Meteorologové ale zdůraznili jednu věc. "Je však třeba mít na paměti, že skutečný nález hub vždy závisí také na místních podmínkách – typu lesa, půdy či míře zastínění. Model vyjadřuje vhodnost vláhových a teplotních podmínek, nikoli zaručený nález na konkrétním místě," dodali.
Experti z ČHMÚ připravují mapu pro sběrače hub na základě dat o nasycení půdy srážkami v předchozích třiceti dnech v kombinaci s průměrnými teplotami během předchozího týdne.
Obecně přitom platí, že houby začínají nejvíce růst asi deset dní po vydatných deštích a následném teplém (nikoliv však horkém) počasí. Hlavní sezóna probíhá v rozmezí července a září.
