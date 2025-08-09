Nevídaný případ vyšetřují od pátečního rána pražští policisté. Lupič, který si odnesl trezor z nákupního centra, jim totiž dopadení nemohl více ulehčit. Lup si užil jen krátkou chvíli.
Policisté o případu, který sami zařadili do kategorie "To nevymyslíš", informovali v pátek na sociální síti X.
Podle strážců zákona došlo k tomu, že muž na Praze 7 odcizil z nákupního centra trezor. Z místa činu jej však odnesl jen asi 200 metrů a začal zkoumat jeho obsah. "Co čert nechtěl, tuto aktivitu dělal přímo před vstupními dveřmi (a tedy pod kamerami) do budovy Policejního prezidia ČR," uvedli policisté.
Lupiče zadrželi příslušníci ochranné služby a pražské pohotovostní motorizované jednotky. S mužem v současnosti probíhají úkony trestního řízení. "Budou nás zajímat podrobnosti jak k osobě zadrženého muže, tak i ke skutku samotnému," dodala policie.
Související
Policie vyšetřuje tragédii v Karlových Varech. Turistka přišla o život
Policisté podnikli složitý zásah v Ústí nad Labem. Po obchodech chodil muž se zbraní
Aktuálně se děje
před 16 minutami
Řecko sužuje další nebezpečný požár. Jeden mrtvý, v akci jsou i čeští hasiči
před 1 hodinou
To nevymyslíš. Lupič zkoumal ukradený trezor před policejním prezidiem
před 1 hodinou
Počasí aktuálně: Meteorologové vydali nové výstrahy před vysokými teplotami
před 2 hodinami
Ukrajinu nedáme okupantům, vzkazuje Zelenskyj. Problém vidí v Rusku
před 2 hodinami
Ukrajina válku neprohrává. Rusko postupuje pomaleji než nacisté a za vyšší cenu, říká Midttun
před 3 hodinami
Vrcholí výluka metra na lince C. Vlaky obsluhují jen několik stanic
před 4 hodinami
Zemřel legendární astronaut Jim Lovell, velitel Apolla 13
před 5 hodinami
Donald Trump oznámil, kdy a kde se setká s Vladimirem Putinem
před 6 hodinami
Počasí: Tropické teploty vydrží i příští týden, naměříme až 35 stupňů
včera
"Zůstanu tady a zemřu tady." Palestinci promlouvají o plánu Izraele na obsazení Gazy
včera
Netanjahu po masivní kritice couvá: Izrael nemá v úmyslu Gazu okupovat
včera
Evropské stát zvažují uznání státu Palestina. Co to ale znamená a co se změní?
Aktualizováno včera
Česko se rozloučilo s Jiřím Krampolem. Nechyběly herecké hvězdy, přišel i expremiér
včera
Francií otřásá mohutný skandál: Třetina minerálních vod byla nelegálně upravena
včera
Viděli jsme, že se blíží, ale neudělali jsme nic. Expert kvůli Ukrajině připomněl slova Churchilla o zbytečné válce
včera
Obsazení Gazy je jen začátek. Experti popsali, jaké mohou být další kroky Izraele
včera
Přišli k nim v noci domů a bez souhlasu jim vzali krev. Čína brojí proti viru chikungunya, lidé se bouří
včera
Německo zastavilo vývoz zbraní do Izraele. Nebude podporovat okupaci Gazy
včera
Írán na vedlejší koleji. Rusko už ho nepotřebuje, a Teherán to začíná pociťovat
včera
EU se chce definitivně zbavit ruského plynu. Turecko může jeho snahy jednoduše překazit
Turecko neplánuje podporovat evropský plán na ukončení dovozu ruského plynu. Toto rozhodnutí by mohlo vytvořit skulinu, skrze kterou by mohl ruský plyn i nadále proudit do zemí EU, aniž by byl detekován.
Zdroj: Libor Novák