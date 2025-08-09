Počasí: Tropické teploty vydrží i příští týden, naměříme až 35 stupňů

Libor Novák

9. srpna 2025 7:00

Letní příroda
Letní příroda Foto: Roman Veselý / INCORP images

Příští týden nás z velké části čekají tropické teploty. Podle ČHMÚ.cz denní maxima vyrostou až na 35 stupňů.

Předpověď na pondělí:

Jasno nebo skoro jasno. Nejnižší noční teploty 13 až 9 °C, na jihu Moravy kolem 14 °C. Nejvyšší denní teploty 24 až 29 °C. Slabý proměnlivý, přes den místy mírný severovýchodní až východní vítr 2 až 5 m/s.

Předpověď na úterý:

Jasno nebo skoro jasno. Nejnižší noční teploty 12 až 8 °C, v údolích až 6 °C. Nejvyšší denní teploty 26 až 31 °C. Slabý proměnlivý, přes den místy vítr z východních směrů 1 až 4 m/s.

Předpověď na středu:

Jasno až polojasno. Odpoledne ojediněle při zvětšené oblačnosti přeháňky. Nejnižší noční teploty 15 až 11 °C, v údolích až 8 °C. Nejvyšší denní teploty 29 až 33 °C, na jihovýchodě Moravy až 35 °C. Slabý proměnlivý vítr do 4 m/s.

Vyhlídka počasí od čtvrtka do soboty:

Polojasno, zpočátku při zvětšené oblačnosti ojediněle, postupně místy přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty 19 až 14 °C. Nejvyšší denní teploty 27 až 32 °C, zpočátku ojediněle až 35 °C.

Počasí Léto

Zdroj: Libor Novák

