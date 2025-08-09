Příští týden nás z velké části čekají tropické teploty. Podle ČHMÚ.cz denní maxima vyrostou až na 35 stupňů.
Předpověď na pondělí:
Jasno nebo skoro jasno. Nejnižší noční teploty 13 až 9 °C, na jihu Moravy kolem 14 °C. Nejvyšší denní teploty 24 až 29 °C. Slabý proměnlivý, přes den místy mírný severovýchodní až východní vítr 2 až 5 m/s.
Předpověď na úterý:
Jasno nebo skoro jasno. Nejnižší noční teploty 12 až 8 °C, v údolích až 6 °C. Nejvyšší denní teploty 26 až 31 °C. Slabý proměnlivý, přes den místy vítr z východních směrů 1 až 4 m/s.
Předpověď na středu:
Jasno až polojasno. Odpoledne ojediněle při zvětšené oblačnosti přeháňky. Nejnižší noční teploty 15 až 11 °C, v údolích až 8 °C. Nejvyšší denní teploty 29 až 33 °C, na jihovýchodě Moravy až 35 °C. Slabý proměnlivý vítr do 4 m/s.
Vyhlídka počasí od čtvrtka do soboty:
Polojasno, zpočátku při zvětšené oblačnosti ojediněle, postupně místy přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty 19 až 14 °C. Nejvyšší denní teploty 27 až 32 °C, zpočátku ojediněle až 35 °C.
Související
Tropické počasí je zpět. Meteorologové vydali varování, které jen tak neskončí
Víkendové počasí bude nejteplejší na východě. Nejsou vyloučeny bouřky
Aktuálně se děje
před 13 minutami
Ukrajina válku neprohrává. Rusko postupuje pomaleji než nacisté a za vyšší cenu, říká Midttun
před 1 hodinou
Vrcholí výluka metra na lince C. Vlaky obsluhují jen několik stanic
před 1 hodinou
Zemřel legendární astronaut Jim Lovell, velitel Apolla 13
před 2 hodinami
Donald Trump oznámil, kdy a kde se setká s Vladimirem Putinem
před 3 hodinami
Počasí: Tropické teploty vydrží i příští týden, naměříme až 35 stupňů
včera
"Zůstanu tady a zemřu tady." Palestinci promlouvají o plánu Izraele na obsazení Gazy
včera
Netanjahu po masivní kritice couvá: Izrael nemá v úmyslu Gazu okupovat
včera
Evropské stát zvažují uznání státu Palestina. Co to ale znamená a co se změní?
Aktualizováno včera
Česko se rozloučilo s Jiřím Krampolem. Nechyběly herecké hvězdy, přišel i expremiér
včera
Francií otřásá mohutný skandál: Třetina minerálních vod byla nelegálně upravena
včera
Viděli jsme, že se blíží, ale neudělali jsme nic. Expert kvůli Ukrajině připomněl slova Churchilla o zbytečné válce
včera
Obsazení Gazy je jen začátek. Experti popsali, jaké mohou být další kroky Izraele
včera
Přišli k nim v noci domů a bez souhlasu jim vzali krev. Čína brojí proti viru chikungunya, lidé se bouří
včera
Německo zastavilo vývoz zbraní do Izraele. Nebude podporovat okupaci Gazy
včera
Írán na vedlejší koleji. Rusko už ho nepotřebuje, a Teherán to začíná pociťovat
včera
EU se chce definitivně zbavit ruského plynu. Turecko může jeho snahy jednoduše překazit
včera
Tusk: Mám signály, že by mohlo dojít k zmrazení konfliktu na Ukrajině
včera
Tropické počasí je zpět. Meteorologové vydali varování, které jen tak neskončí
včera
Proč chce Netanjahu pouze město a ne celé Pásmo Gazy aneb co víme a nevíme o plánu na obsazení?
včera
Vysoký komisař OSN vyzval Izrael, aby plán na obsazení Gazy okamžitě zastavila
Vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk prohlásil, že izraelský plán na úplné vojenské převzetí Pásma Gazy musí být okamžitě zastaven. Ve svém prohlášení uvedl, že takovýto krok je v rozporu s rozhodnutím Mezinárodního soudního dvora, které nařizuje Izraeli ukončit okupaci. Dále dodal, že plán je v rozporu s dohodnutým řešením dvou států a právem Palestinců na sebeurčení.
Zdroj: Libor Novák