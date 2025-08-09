Do Česka se vrátilo horké letní počasí. Již v pátek platila výstraha před vysokými teplotami a víkendové dny v tomto směru nebudou výjimkou. Nové znění výstrahy zmenšuje její územní platnost pro sobotu a přidává varování pro nedělní den. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
"Dnes očekáváme v nižších a středních polohách v jižní polovině území místy teploty nad 31 °C (na jihu Moravy ojediněle až 34 °C). Ojediněle mohou teploty 31 °C překročit i v oblasti Pražské plošiny a dolního Polabí," uvedli meteorologové na sociální síti.
Na jižní a střední Moravě je třeba s vysokými teplotami nad 31 stupňů počítat i v neděli, přičemž maxima dosáhnou až 34 °C.
Při vysokých teplotách hrozí nebezpečí přehřátí a dehydratace. Lidem se doporučuje dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami, omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách a nenechávat děti nebo i zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných automobilech.
Související
Počasí: Tropické teploty vydrží i příští týden, naměříme až 35 stupňů
Tropické počasí je zpět. Meteorologové vydali varování, které jen tak neskončí
Aktuálně se děje
před 44 minutami
Počasí aktuálně: Meteorologové vydali nové výstrahy před vysokými teplotami
před 1 hodinou
Ukrajinu nedáme okupantům, vzkazuje Zelenskyj. Problém vidí v Rusku
před 1 hodinou
Ukrajina válku neprohrává. Rusko postupuje pomaleji než nacisté a za vyšší cenu, říká Midttun
před 2 hodinami
Vrcholí výluka metra na lince C. Vlaky obsluhují jen několik stanic
před 3 hodinami
Zemřel legendární astronaut Jim Lovell, velitel Apolla 13
před 4 hodinami
Donald Trump oznámil, kdy a kde se setká s Vladimirem Putinem
před 5 hodinami
Počasí: Tropické teploty vydrží i příští týden, naměříme až 35 stupňů
včera
"Zůstanu tady a zemřu tady." Palestinci promlouvají o plánu Izraele na obsazení Gazy
včera
Netanjahu po masivní kritice couvá: Izrael nemá v úmyslu Gazu okupovat
včera
Evropské stát zvažují uznání státu Palestina. Co to ale znamená a co se změní?
Aktualizováno včera
Česko se rozloučilo s Jiřím Krampolem. Nechyběly herecké hvězdy, přišel i expremiér
včera
Francií otřásá mohutný skandál: Třetina minerálních vod byla nelegálně upravena
včera
Viděli jsme, že se blíží, ale neudělali jsme nic. Expert kvůli Ukrajině připomněl slova Churchilla o zbytečné válce
včera
Obsazení Gazy je jen začátek. Experti popsali, jaké mohou být další kroky Izraele
včera
Přišli k nim v noci domů a bez souhlasu jim vzali krev. Čína brojí proti viru chikungunya, lidé se bouří
včera
Německo zastavilo vývoz zbraní do Izraele. Nebude podporovat okupaci Gazy
včera
Írán na vedlejší koleji. Rusko už ho nepotřebuje, a Teherán to začíná pociťovat
včera
EU se chce definitivně zbavit ruského plynu. Turecko může jeho snahy jednoduše překazit
včera
Tusk: Mám signály, že by mohlo dojít k zmrazení konfliktu na Ukrajině
včera
Tropické počasí je zpět. Meteorologové vydali varování, které jen tak neskončí
Horko se vrátilo do Česka. Potvrzují to i meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), kteří již pro dnešní den vydali výstrahu před vysokými teplotami. Rovnou také avizovali, že o víkendu bude situace obdobná.
Zdroj: Jan Hrabě