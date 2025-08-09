České zdravotnictví opustila výrazná osobnost. Ve věku 57 let zemřel Michal Stiborek, někdejší ředitel pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Stiborek podlehl blíže nespecifikované nemoci.
"S hlubokým zármutkem oznamujeme, že po těžké nemoci nás navždy opustil Ing. Michal Stiborek, MBA, bývalý ředitel IKEM, který zasvětil svých posledních 13 profesních let rozvoji Institutu klinické a experimentální medicíny," uvedl IKEM v pátek na webových stránkách.
Stiborek začal profesní kariéru mimo zdravotnictví. Nejprve působil v oblasti podnikového poradenství ve společnosti Ernst & Young, posléze zastával vedoucí pozice ve velkých obchodních firmách. V listopadu 2010 nastoupil do IKEM na pozice ekonomicko-provozního náměstka. V roce 2019 se stal ředitelem Institutu a ve funkci setrval do srpna 2023.
IKEM pod vedením Stiborka výrazně posílil ekonomickou stabilitu, což přispělo k rozvoji nových medicínských programů a technologií. Došlo také k významným investicím do modernizace péče – včetně výstavby nového pavilonu U, který rozšířil kapacity o desítky nových lůžek a moderní zázemí.
"Michal Stiborek byl známý svou pracovitostí a systematičností s jasnou vizí. Ač sám nebyl lékařem, svou prací pomáhal vytvořit podmínky pro péči, která dnes pomáhá zachraňovat a zlepšovat životy stovkám pacientů ročně. Odešel člověk, který za sebou zanechal viditelnou a smysluplnou stopu. Vzpomínejme na něj s úctou a respektem," dodal IKEM.
Související
Bývalý ředitel IKEM čelí obvinění kvůli údajnému vydírání Pirka
Michal Stiborek , úmrtí , ikem
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Zemřel bývalý ředitel IKEM Michal Stiborek
před 2 hodinami
Rusové už plánují druhé setkání s Trumpem. O místu mají jasno
před 3 hodinami
Pozor při cestě na letiště. Nastanou komplikace, uzavře se dálnice
před 3 hodinami
Lipavský: Česko chce mír, ale bez vydírání Kyjeva. Ukrajina musí zůstat svobodná
před 4 hodinami
Silná a společná protivzdušná obrana nestačí. Evropské země musí investovat víc
před 5 hodinami
Řecko sužuje další nebezpečný požár. Jeden mrtvý, v akci jsou i čeští hasiči
před 5 hodinami
To nevymyslíš. Lupič zkoumal ukradený trezor před policejním prezidiem
před 6 hodinami
Počasí aktuálně: Meteorologové vydali nové výstrahy před vysokými teplotami
před 7 hodinami
Ukrajinu nedáme okupantům, vzkazuje Zelenskyj. Problém vidí v Rusku
před 7 hodinami
Ukrajina válku neprohrává. Rusko postupuje pomaleji než nacisté a za vyšší cenu, říká Midttun
před 8 hodinami
Vrcholí výluka metra na lince C. Vlaky obsluhují jen několik stanic
před 9 hodinami
Zemřel legendární astronaut Jim Lovell, velitel Apolla 13
před 10 hodinami
Donald Trump oznámil, kdy a kde se setká s Vladimirem Putinem
před 11 hodinami
Počasí: Tropické teploty vydrží i příští týden, naměříme až 35 stupňů
včera
"Zůstanu tady a zemřu tady." Palestinci promlouvají o plánu Izraele na obsazení Gazy
včera
Netanjahu po masivní kritice couvá: Izrael nemá v úmyslu Gazu okupovat
včera
Evropské stát zvažují uznání státu Palestina. Co to ale znamená a co se změní?
Aktualizováno včera
Česko se rozloučilo s Jiřím Krampolem. Nechyběly herecké hvězdy, přišel i expremiér
včera
Francií otřásá mohutný skandál: Třetina minerálních vod byla nelegálně upravena
včera
Viděli jsme, že se blíží, ale neudělali jsme nic. Expert kvůli Ukrajině připomněl slova Churchilla o zbytečné válce
Západ stojí na historické křižovatce. Válka na Ukrajině, konflikt v Gaze i rostoucí napětí kolem Tchaj-wanu ukazují, že liberální demokracie ztrácejí iniciativu a autoritářské režimy ji ochotně přebírají. Norský bezpečnostní expert Hans Peter Midttun pro EuroZprávy.cz v kontextu války na Ukrajině promluvil o „zbytečné válce“, kterou Západ viděl přicházet, ale nedokázal jí zabránit – stejně, jako během 30. let minulého století. Varoval, že bez odvahy, strategie a jednoty hrozí opakování chyb, jež v minulosti vedly k největším tragédiím moderních dějin.
Zdroj: Jakub Jurek