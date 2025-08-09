Vrcholí výluka metra na lince C. Vlaky obsluhují jen několik stanic

Devítidenní omezení provozu na lince C pražského metra vrcholí právě o tomto víkendu. Vlaky totiž jezdí pouze v úsecích Háje - Chodov a Nádraží Holešovice - Letňany. Cestující musí do náhradních autobusů či tramvají.
"Z důvodu opravy trati metra dochází od soboty 9. srpna 2025 (zahájení provozu) do neděle 10. srpna 2025 (ukončení provozu) k dočasnému přerušení provozu metra C v úseku Chodov – Nádraží Holešovice (obousměrně)," uvádí dopravní podnik k víkendové výluce na webových stránkách.
Zavedena je náhradní doprava. Jde o autobusovou linku XC, která kopíruje trasu linky metra v úseku Chodov - Nádraží Holešovice. Jezdí také tramvajová linka 36 v trase Zvonařka – I. P. Pavlova – Karlovo náměstí – Václavské náměstí – Masarykovo nádraží – Florenc – Křižíkova – Invalidovna – Palmovka – Bulovka – Kobylisy – Vozovna Kobylisy.
V městské hromadné dopravě nastávají v souvislosti s výlukou i další změny. Například tramvaj číslo 23 je ve směru od Královky ze zastávky Bruselská odkloněna přes zastávku Nuselské schody do obratiště Náměstí Bratří Synků.
Dochází také ke změnám v provozu autobusů. Linky 189, 196 a 215 jsou z Kačerova přes Budějovickou, Pankrác, Pražského povstání, Vyšehrad, I. P. Pavlova, Muzeum, Hlavní nádraží, Florenc a Vltavskou prodlouženy na Nádraží Holešovice. V úseku mezi Hlavním nádražím a Nádražím Holešovice jezdí jako linka XC.
Linky 106, 113 a 157 jsou pouze ve směru od Nemocnice Krč vedeny přes zastávky Kačerov, Budějovická, Brumlovka a Pod Dálnicí zpátky do zastávky Kačerov. Na Jižním Městě jsou posíleny linky číslo 125 a 213 (pouze ve směru na Želivského). V trase Háje - Opatov - Skalka je posílena linka 177 zavedením linky X177.
Související
K tragédii v metru nechybělo mnoho. Žena měla obrovské štěstí
Metro ochromí další výluky. Provoz se omezí na déle než týden
Aktuálně se děje
před 13 minutami
Ukrajina válku neprohrává. Rusko postupuje pomaleji než nacisté a za vyšší cenu, říká Midttun
před 1 hodinou
Vrcholí výluka metra na lince C. Vlaky obsluhují jen několik stanic
před 1 hodinou
Zemřel legendární astronaut Jim Lovell, velitel Apolla 13
před 2 hodinami
Donald Trump oznámil, kdy a kde se setká s Vladimirem Putinem
před 3 hodinami
Počasí: Tropické teploty vydrží i příští týden, naměříme až 35 stupňů
včera
"Zůstanu tady a zemřu tady." Palestinci promlouvají o plánu Izraele na obsazení Gazy
včera
Netanjahu po masivní kritice couvá: Izrael nemá v úmyslu Gazu okupovat
včera
Evropské stát zvažují uznání státu Palestina. Co to ale znamená a co se změní?
Aktualizováno včera
Česko se rozloučilo s Jiřím Krampolem. Nechyběly herecké hvězdy, přišel i expremiér
včera
Francií otřásá mohutný skandál: Třetina minerálních vod byla nelegálně upravena
včera
Viděli jsme, že se blíží, ale neudělali jsme nic. Expert kvůli Ukrajině připomněl slova Churchilla o zbytečné válce
včera
Obsazení Gazy je jen začátek. Experti popsali, jaké mohou být další kroky Izraele
včera
Přišli k nim v noci domů a bez souhlasu jim vzali krev. Čína brojí proti viru chikungunya, lidé se bouří
včera
Německo zastavilo vývoz zbraní do Izraele. Nebude podporovat okupaci Gazy
včera
Írán na vedlejší koleji. Rusko už ho nepotřebuje, a Teherán to začíná pociťovat
včera
EU se chce definitivně zbavit ruského plynu. Turecko může jeho snahy jednoduše překazit
včera
Tusk: Mám signály, že by mohlo dojít k zmrazení konfliktu na Ukrajině
včera
Tropické počasí je zpět. Meteorologové vydali varování, které jen tak neskončí
včera
Proč chce Netanjahu pouze město a ne celé Pásmo Gazy aneb co víme a nevíme o plánu na obsazení?
včera
Vysoký komisař OSN vyzval Izrael, aby plán na obsazení Gazy okamžitě zastavila
Vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk prohlásil, že izraelský plán na úplné vojenské převzetí Pásma Gazy musí být okamžitě zastaven. Ve svém prohlášení uvedl, že takovýto krok je v rozporu s rozhodnutím Mezinárodního soudního dvora, které nařizuje Izraeli ukončit okupaci. Dále dodal, že plán je v rozporu s dohodnutým řešením dvou států a právem Palestinců na sebeurčení.
Zdroj: Libor Novák