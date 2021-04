Vyjednávači komunistů mají podle širšího vedení odstoupit od toleranční dohody

"Vidíme to tak, že na tom vláda měla pracovat podstatně dříve, bereme to jako zanedbání vztahů," řekl ČTK první místopředseda Petr Šimůnek. Filip stranické kolegy informoval o tom, že dohodovací řízení s lídry ANO bude pokračovat ve středu. O výsledku jednání podá zprávu na zasedání Ústředního výboru v sobotu 17. dubna.

Devadesátka členů Ústředního výboru během velikonočního hlasování drtivě podpořila odstoupení od toleranční dohody, což je podle Šimůnka směrodatné, výkonný výbor už k věci žádné usnesení nepřijal. "Řekli jsme si svoje, proč podpora by neměla být," popsal dnešní jednání Šimůnek. Celkově se podle něj postoj komunistů vůči vládě v poslední době výrazně změnil, přičemž jedním z výrazných rozhodnutí, která k změně přispěla, bylo vrácení deseti miliard korun ministerstvu obrany na akvizice.

Babiš podle médií komunistům předložil od loňska připravovaný návrh na zřízení národní rozvojové banky. Mohla by vzniknout transformací ČMZRB a byla by zaměřena především na úvěrování firem a samospráv. Podle vyjádření Filipa pro Českou televizi je návrh nedostatečný, nedá se realizovat do voleb, které se uskuteční za necelých šest měsíců.

Při středečním jednání se podle Filipa shodli lídři ANO a KSČM na tom, že vláda plní 60 procent závazků obsažených v toleranční dohodě, 40 procent ne. V naplňování tři roky staré toleranční dohody jsou komunisté spokojeni s růstem minimální mzdy a valorizací důchodů. Částečně vláda podle nich plní požadavky na zpřísnění ochrany přírodních zdrojů. Dohodovací řízení vyvolali po tom, co kabinet přes jejich nesouhlas poslal armádě deset miliard korun, o které byl rozpočet obrany zkrácen na podzim. Nesouhlasí ani s postupem vlády v případě stavby nového bloku jaderné elektrárny Dukovany a s některými kroky podnikanými proti šíření epidemie koronaviru. Žádají sloučení zdravotních pojišťoven ministerstev obrany a vnitra.

Toleranční dohodu uzavřely hnutí ANO a KSČM před třemi lety. Její avizovaný konec připisují komentátoři blížícím se volbám a snaze komunistů oslovit voliče na jedné straně s výsledky tolerance, na druhé straně s možností kritiky menšinové vlády ANO a sociálních demokratů.