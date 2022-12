Poslanci budou řešit předčasné důchody či prodloužení ochrany ukrajinských uprchlíků

Dočasnou ochranu navrhla vláda prodloužit ukrajinským běžencům o rok do konce března 2024. Umožňuje jim přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání či na trh práce v ČR. Ukrajinci se podle předlohy budou muset elektronicky zaregistrovat a následně se ve stanoveném termínu dostavit na pracoviště ministerstva vnitra, na němž dostanou příslušný vízový štítek. Pokud by tak uprchlíci v určených lhůtách neučinili, o dočasnou ochranu by přišli. Pravidla by měla Sněmovna schvalovat zrychleně ve stavu legislativní nouze.

Možnost odcházet předčasně do důchodu bez krácení penze, a to až o pět let, mají nově získat podle vládní novely zdravotničtí záchranáři. Sněmovna předlohu znovu projedná potom, co senátoři navrhli připojit k záchranářům také podnikové hasiče. Senátoři poukazují na to, že podnikoví hasiči na rozdíl od republikových hasičů nemají stejně jako zdravotničtí záchranáři nárok na rentu a na výsluhy.

Součástí důchodové novely je také snížení penzí vybraným prominentům bývalého komunistickému režimu. Jejím dalším cílem je rozšíření nároku na příspěvek 500 korun k důchodu za vychované dítě.

Ve sněmovním finále je mimo jiné novela, která mění řízení Národní sportovní agentury. Agenturu, která rozděluje sportovní dotace, má vést tříčlenná rada v čele s předsedou. Na činnost by podle předlohy dohlížela desetičlenná dozorčí komise volená rovným dílem poslanci a senátory. Změny mají podle předkladatelů předlohy z řad poslanců koaličních stran a opozičního hnutí SPD zlepšit činnost agentury. Poslanci by měli schvalovat také například zákaz jednorázových nádob na fluorované skleníkové plyny, administrativní zjednodušení zadávání veřejných zakázek a novelu ke snazší výstavbě především malých fotovoltaických zdrojů elektřiny.

Podnět ke svolání mimořádné schůze Sněmovny k sociálním záležitostem ohlásilo hnutí ANO zhruba před týdnem potom, co je dolní komora odmítla projednat na minulé řádné schůzi. Poslanci opozičního ANO chtějí, aby dolní komora posoudila jejich návrh na zvýšení celkové částky rodičovského příspěvku o třetinu na 400.000 korun. Žádají rovněž debatu o situaci na úřadech práce a o uvažovaném zvýšení horní hranice cen, které si mohou poskytovatelé účtovat za sociální služby.

Mimořádná schůze se nakonec nemusí uskutečnit, když Sněmovna neschválí návrh jejího programu. Navzdory tomu se ale otevře prostor pro diskusi, byť omezenou. Vládní většina v dolní komoře dosud opozici konání žádné schůze svolané z jejího podnětu neumožnila.