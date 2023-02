Poslanci hnutí ANO strávili hodinu navrhováním změn programu sněmovní schůze

Poslanci ANO se opět neúspěšně snažili prosadit do programu schůze například diskusi o dostupnosti některých léků, o vládním plánu k omezení šíření dezinformací, o situaci v České poště, o možném zvýšení daně z nemovitých věcí, o financování dopravních staveb nebo o chystaných škrtech na výdajové straně státního rozpočtu.

Předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová poukazovala na to, že vláda má na prosazení "asociálních návrhů" jen letošní rok, přičemž vyjádření vládních politiků například ke změnám v rodičovském příspěvku nebo k důchodovém reformě se liší. "Strašíte lidi, vypouštíte balonky, vyvoláváte tady nejistotu," uvedla. Vládní představitelé by měli podle Schillerové debatovat s opozicí a své plány vysvětlovat. "Hnutí ANO má 72 poslanců. A pokud budete tlačit takového asociální věci proti lidem, a my tady mluvíme za lidi, tak my se k tomu pultíku tady připoutáme," prohlásila.

Poslanec ANO Kamal Farhan mluvil v souvislosti s léky o podle něho zmatečných vyjádřeních ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09). V ministrových vyjádřeních, když mluvil o tom, kolik balení nedostatkových léků se podařilo zajistit, byly podle Farhana rozdíly ve statisících. "Není to ministerstvo zdravotnictví, ale ministerstvo chaosu," řekl.

Michálek připouštěl v souvislosti se zpřísněním střetu zájmů případné zdržování už v úterý. "Očekáváme odpor pouze od jedné strany a jsme připraveni na možnost obstrukcí," uvedl. Například média by politici nemohli převádět podle návrhu na osobu blízkou nebo do svěřenského fondu, za porušení povinností by hrozily vyšší pokuty. Úřady by mohly nařídit i prodej média. Zpřísnění se má týkat také přijímání dotací a investičních pobídek.

Babiš po nabytí účinnosti ustanovení o zákazu vlastnictví médií a získávání dotací a investičních pobídek v roce 2017 vložil akcie svých firem Agrofert a SynBiol do svěřenských fondů. Pod Agrofert spadá i skupina Mafra, jež patří k největším mediálním domům v Česku.