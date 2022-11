Průzkum: Tři čtvrtiny Čechů se navzdory růstu cen nechtějí vzdát cestování

Průzkum se dělal kromě Česka také na Slovensku, v Maďarsku, Polsku a Rumunsku. K úsporným opatření, která lidé zmiňují, patří výběr levnější destinace, zkrácení dovolené či omezení útrat za jiné věci. Lidé jsou ochotni kvůli cestě do zahraničí omezit návštěvy barů a restaurací, řada lidí v běžném životě šetří tak, že si nosí do práce vlastní oběd, část ve výzkumu zmiňovala regulaci topení.

Zcela zásadní roli hraje výběr levnější destinace. Zmínilo ji 41 procent těch, kteří se chystají v nejbližších měsících vydat na cesty. Podobný trend lze zaznamenat i v dalších zemích střední a východní Evropy.

V porovnání s loňským, stále ještě covidovým podzimem, roste zájem o letenky z ČR do zahraničí, letošní počet rezervací je dvojnásobný. Po covidové pauze se zvyšuje zájem o exotické destinace. "Dálkové lety, které se v letech 2019 až 2021 propadly až o 80 procent, se letos opět hlásí ke slovu. Proti loňsku je zájem čtyřnásobný. Jde zejména o oblíbené Thajsko, USA, Spojené arabské emiráty, Kanadu a Indii. Přes tento pozitivní trend však očekáváme, že konci roku a nadcházející zimě budou dominovat lety na kratší vzdálenosti, a to primárně do Itálie, Velké Británie, Francie, Španělska a Nizozemí,“ uvedla ředitelka zákaznické zkušenosti v Kiwi.com Eliška Dočkalová.