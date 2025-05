Americký fenomén „pomstychtivého cestování“ skončil. Nejistota a strach brzdí zájem o dovolené

Francisco Ayala, americký občan, zrušil se svou manželkou plánovanou plavbu za polární září. I když mají oba legální pobytový status, obávají se možných problémů při návratu do USA. Kromě bezpečnostních obav však Ayalu ovlivnila i ekonomická situace. „Když jsem uviděl, jak se trh začíná zmítat v nestabilitě, bylo mi jasné, že nebude dobře,“ uvedl.

Obavy z recese a vládních politik se promítají i do průzkumů. Podle šetření časopisu TravelAge West vyjádřilo více než 80 % cestovních poradců vážné obavy z možného ekonomického poklesu. Polovina z nich má výrazné obavy z vládních kroků, včetně cel, imigrační politiky a omezení na hranicích.

„Klienti říkají: ‚Nechci cestovat do USA‘ nebo ‚Nechci vycestovat mimo USA‘,“ říká Beci Mahnkenová, ředitelka společnosti MEI-Travel. „Je to jako tunel bez konce, pořád dokola.“

Nadějí v této nejisté době mohou být slevy na last-minute letní dovolené. Lidé s rezervacemi vyčkávají a plánují s kratším předstihem, aby se vyhnuli případným ztrátám.

Signály zpomalení se začaly objevovat už v dubnu, kdy akciové trhy propadly kvůli obavám z obchodních konfliktů. Cestovní kanceláře začaly dostávat vlnu hovorů od klientů, kteří chtěli zájezdy zrušit nebo přeobjednat na vratné varianty. Mnoho z nich reagovalo na prudký pokles hodnoty svých investic.

Až do té doby přitom zájem o cestování neochaboval. „Byli jsme stále na vysoké vlně zájmu,“ říká Mahnkenová. „A pak to náhle narazilo na zeď.“

Data společnosti Cirium, zabývající se analýzou letového provozu, potvrzují tento trend. Rezervace letů z USA do evropských destinací na léto 2025 jsou meziročně nižší o 10 %. Z Evropy do USA poklesly dokonce o 12 %. Takový propad je podle analytiků neobvyklý a signalizuje vážné zpomalení poptávky.

V Asii je situace smíšená – zatímco zájem o destinace jako Tokio nebo Hongkong mírně roste, jinde v regionu klesá. Vnitrostátní lety v USA pak zaznamenaly přibližně pětiprocentní pokles.

„Možná lidé čekají, jak se věci vyvinou,“ míní ředitel Cirium Jeremy Bowen.

I když se trh částečně stabilizoval, nálada zůstává kolísavá. Mahnkenová to přirovnává k „poskakujícímu míčku“ – krátké oživení může kdykoli vystřídat další propad.

Deloitte ve své nové zprávě přesto uvádí, že počet Američanů plánujících letos v létě volnočasové cestování mírně stoupl – o 5 %. Klíčový rozdíl ale spočívá v tom, že budou volit levnější varianty: kratší cesty, více silničních výletů a méně rizikových destinací.

Lidé, kteří se obávají o své pracovní místo nebo o budoucí vývoj trhu, dávají přednost kratším a flexibilním rezervacím. „Neplánují s ročním předstihem jako dříve, ale spíš s výhledem 4 až 6 měsíců,“ vysvětluje Mahnkenová.

Ayala se s manželkou nakonec rozhodl jet alespoň na dvě rodinné svatby do Mexika. Přesto se obává návratu. „Nemyslím si, že by mě zadrželi ze zlého úmyslu. Ale fakt, že mám hispánské jméno, může na papíře vyvolat zbytečné komplikace,“ říká. „U svatby to za ten risk stojí. Ale dovolená? Ne.“

Pro ty, kdo chtějí ušetřit, může být současný útlum výhodou. Tiffany Funková ze společnosti point.me doporučuje lidem využít své věrnostní body právě teď, protože později mohou mít menší hodnotu.

„Vidíme skvělé nabídky v místech jako Nová Anglie nebo pobřeží Maine, kde by jinak bylo nutné rezervovat roky dopředu,“ říká Funková. Dobré ceny hlásí i oblíbené floridské lokality, především na pobřeží Mexického zálivu.

Dalším lákadlem mohou být slevy na plavby a tematické parky. Kvůli dříve naplánované výstavbě obřích lodí a turbulentní ekonomice nabízejí lodní společnosti mimořádně výhodné akce. Významné slevy hlásí i známé zábavní parky – a to navzdory tomu, že jde o hlavní sezónu.

Cestovní trh tak zažívá nový fenomén: ne návrat ke starému normálu, ale hledání rovnováhy mezi touhou cestovat a potřebou bezpečí, stability a finanční rozvahy.