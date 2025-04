Do USA nejezděte. Stále více států vyzývá k úplnému bojkotu cestování

Přísnější hraniční kontroly v poslední době vedly k několika incidentům, kdy byli turisté z Kanady a Evropy bez vysvětlení zadrženi americkými úřady. Kvůli těmto případům už vydalo varování před cestami do USA několik zemí, včetně Německa, Velké Británie, Dánska, Finska a Portugalska. Nyní se stále více lidí přiklání k úplnému bojkotu cestování do Spojených států, píše BBC.

Nejvýraznější je tento trend v Kanadě, která každoročně vysílá do USA více než 20 milionů turistů, což je nejvíce ze všech zemí. Bývalý kanadský premiér Justin Trudeau v reakci na Trumpovy hrozby tarifů a výroky o anexi Kanady vyzval své spoluobčany, aby letos na dovolenou zůstali doma. „Je čas vybrat si Kanadu,“ řekl a dodal, že to může znamenat změnu cestovních plánů.

Mnoho Kanaďanů výzvu vyslyšelo a přestalo cestovat do USA. Podle statistik kanadských úřadů klesl počet překročení hranic do Spojených států v únoru o více než 20 %. Podle Americké cestovní asociace by i pouhé 10% snížení počtu kanadských turistů znamenalo ztrátu 2,1 miliardy dolarů a ohrožení 14 000 pracovních míst.

Pro některé Kanaďany není hlavním důvodem k bojkotu politická situace, ale obavy o vlastní bezpečnost. Cestovatelská novinářka Kate Dingwallová uvedla, že s partnerem zrušili plánovanou dovolenou v USA kvůli obavám z hraničních kontrol. „Je tu určitá nejistota ohledně cestování do Ameriky v této době,“ uvedla.

Podobně se rozhodl i montrealský komik Keith Serry, který zrušil několik vystoupení v New Yorku. „Nechci riskovat cestu do země, kde bych se nemusel cítit bezpečně,“ napsal na sociální sítě a dodal, že odmítá utrácet peníze v „nepřátelském státě“.

Někteří kanadští občané se v posledních měsících setkali s tvrdším přístupem amerických pohraničních úředníků. Jedna Kanaďanka se dostala do mezinárodních médií poté, co byla po zrušení víza zadržena americkými imigračními úřady na dva týdny v údajně nevyhovujících podmínkách.

Odborníci na cestovní ruch již zaznamenali důsledky tohoto trendu. Například hotely v Bermudách hlásí nárůst poptávky ze strany Kanaďanů, kteří se rozhodli přesunout své akce z USA. Podle tamních hotelových řetězců se jedná o 20% nárůst plánovaných rezervací.

Ironií je, že Spojené státy byly nedávno označeny za nejvýznamnější turistický trh světa. Podle zprávy Světové rady pro cestovní ruch dosáhl ekonomický přínos turismu v USA v roce 2024 rekordních 2,36 bilionu dolarů a odhady naznačují, že sektor volného času a pohostinství přidá více než 800 000 pracovních míst.

Přesto se už nyní začínají objevovat známky poklesu. Společnost Tourism Economics revidovala své prognózy příjezdového cestovního ruchu do USA ze zhruba 8,8% růstu na pokles o 5,1 %, což přičítá „napjaté cestovatelské náladě“, novým celním opatřením a nevýhodným směnným kurzům.

Ztráta turistů z Kanady a dalších zemí by mohla znamenat významné ekonomické dopady na hotely, restaurace, taxislužby a další podniky, které jsou na cestovním ruchu závislé. Odborníci se obávají i dlouhodobých následků. Profesor Neri Karra Sillaman z Oxfordské univerzity varuje, že omezení cest do USA může oslabit kulturní a ekonomickou pozici Spojených států. „Pokud si vědci, umělci a podnikatelé začnou vybírat jiné destinace než USA, může to dlouhodobě oslabit konkurenceschopnost země a její globální vliv,“ uvedl.

Právník John Beck z Missouri, který se specializuje na imigrační právo, potvrzuje, že někteří jeho klienti už nyní odkládají nebo ruší své cesty do USA kvůli nejistotě ohledně bezpečnosti a hraničních kontrol. „Nejde jen o politiku, ale i o ztracené obchodní příležitosti, neuskutečněné návštěvy rodiny nebo chybějící na důležitých životních událostech,“ vysvětlil.

Ačkoli většina Američanů nemá s těmito rozhodnutími nic společného, právě běžní občané budou těmi, kdo ponesou největší ekonomické důsledky odlivu turistů.