Rusko při poškození rampy v Bajkonuru přišlo o možnost vysílat lidi do vesmíru

Libor Novák

7. prosince 2025 21:14

Poškozená odpalovací rampa
Poškozená odpalovací rampa Foto: Reprofoto

Ruská kosmická agentura Roskosmos čelí vážnému problému poté, co došlo k poškození odpalovací rampy 31 na kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu. Po startu lodi Sojuz MS-28 s posádkou 27. listopadu 2025 byly v odtokovém kanálu pod rampou nalezeny ohořelé kovové konstrukce. Ukázalo se, že se během startu utrhla a zřítila servisní kabina, klíčová součást startovacího systému, kterou technici využívají k přípravě rakety. Poškození vedlo k okamžitému pozastavení všech startů z tohoto místa, což má vážné důsledky pro provoz Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) a ruský kosmický program.

Rampa 31 má bohatou historii, jelikož od prvního startu v roce 1961 odtud odstartovalo více než 400 raket. Od roku 2020 byla tato rampa jediným místem pro všechny starty zásobovacích a pilotovaných misí k ruskému segmentu ISS. Stalo se tak poté, co byla odstavena záložní rampa 1, známá jako Gagarinův start.

Startovací systém pro rakety Sojuz se liší od jiných systémů. Raketa na rampě visí, držena čtyřmi podpěrnými rameny. Servisní kabina je třípodlažní kovová konstrukce, která se vysouvá zpod odtokového kanálu, aby umožnila technikům přístup k motorům. Před startem se má kabina zasunout zpět do niky a uzavřít tlustou ocelovou stěnou. Při startu Sojuzu MS-28 se kabina zřejmě nezajistila správně, v důsledku čehož skončila na dně odtokové jámy. Roskosmos tak nyní nemá možnost vypouštět další rakety z této rampy.

Rusko má sice další rampy pro rakety Sojuz na kosmodromech Vostočnyj, Pleseck a v Guyanském kosmickém centru, žádná z nich však není připravena pro mise k ISS. Pleseck je kvůli své severní poloze vyloučen a trajektorie pro ISS z něj není možná. Rampa ve Francouzské Guyaně je od roku 2022 zakonzervována kvůli ukončení spolupráce s Evropou a Vostočnyj postrádá potřebnou infrastrukturu pro nákladní lodě Progress a jeho pilotovaná zařízení ještě nejsou dokončena. Rampa 1 je technicky nejbližší alternativou, ale není upravena pro nejnovější modely Sojuzu.

Modernizace Gagarinova startu byla plánována od roku 2019 jako společný projekt s Kazachstánem a Spojenými arabskými emiráty (SAE), které měly práce financovat. Plány však v roce 2022 ztroskotaly. Bývalý šéf Roscosmosu, Dmitrij Rogozin, přičítal neúspěch „politickým rozmarům“, čímž pravděpodobně narážel na rozsáhlé západní sankce uvalené na ruský kosmický sektor po invazi na Ukrajinu.

V roce 2025 byl Gagarinův start úplně převeden pod jurisdikci Kazachstánu, který zde plánuje zřídit muzeum. Tím pádem, dokud nebude rampa 31 opravena, Roskosmos nemá technické prostředky pro samostatné vysílání lidí do vesmíru.

Ačkoli posádka ISS má zásoby na šest měsíců a doba pobytu může být prodloužena, kritickým problémem je náklad. Příští zásobovací mise Progress, plánovaná na 19. prosince, bude téměř jistě odložena. Náhradní termín závisí na rychlosti oprav.

Důležitější než běžné zásoby je technická role Progressů, které zvyšují oběžnou dráhu stanice a udržují její orientaci. Tyto funkce sice mohou částečně převzít americké nákladní lodě, ale pokud se oprava protáhne na šest a více měsíců, hrozí nedostatek paliva pro modul Zvezda. Oficiální prohlášení Roskosmosu tvrdí, že náhradní díly jsou k dispozici a oprava bude hotová „v blízké budoucnosti“. Nicméně existují pochybnosti, zda jsou k dispozici náhradní díly pro 64 let starou strukturu.

Poškození sice není pro Roskosmos ani pro ISS katastrofické, avšak odhaluje hlubokou zranitelnost: celá ruská pilotovaná kosmonautika je nyní závislá na jediné 64 let staré rampě v cizí zemi.

Rusko Bajkonur

Zdroj: Libor Novák

