Rusko uvítalo novou Strategii národní bezpečnosti USA prezidenta Donalda Trumpa a označilo ji za „do značné míry konzistentní“ s vizí Moskvy. Třiatřicetistránkový dokument, který americká administrativa představila minulý týden, navrhuje, že Evropa čelí „civilizačnímu vymazání“ a neoznačuje Rusko za hrozbu pro Spojené státy.
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v rozhovoru pro ruskou státní tiskovou agenturu TASS uvedl, že úpravy, které jsou v dokumentu patrné, jsou „do značné míry konzistentní s naší vizí“. Dodal, že Moskva považuje tento krok za pozitivní a bude dokument dále analyzovat, než učiní silné závěry. Strategie zaujímá vůči Rusku mírnější rétoriku, což v Evropské unii vyvolává obavy, že by to mohlo oslabit její reakci na Moskvu ohledně ukončení války.
Dokument, jehož dalšími prioritami je potírání zahraničního vlivu, ukončení masové migrace a odmítání evropského „oceňování cenzury“, vyvolal kritiku ze strany představitelů EU a analytiků. Ti zpochybňují jeho zaměření na svobodu projevu a přirovnávají ho k jazyku používanému Kremlem.
Strategie USA vinu za blokování snah o ukončení konfliktu přisuzuje EU a uvádí, že USA musí „obnovit strategickou stabilitu vůči Rusku“. To by mělo „stabilizovat evropské ekonomiky“. Strategie také prosazuje snahy o ovlivnění politiky na kontinentu, když uvádí, že politika USA by měla upřednostňovat „odpor vůči současné evropské trajektorii v rámci evropských národů“.
Nový dokument rovněž vyzývá k obnovení „západní identity“ a tvrdí, že Evropa bude „za 20 let nebo dříve k nepoznání“. Podle strategie jsou její ekonomické problémy „zastíněny skutečnou a mnohem ostřejší vyhlídkou civilizačního vymazání“.
„Není zdaleka zřejmé, zda budou mít některé evropské země ekonomiky a armády dostatečně silné, aby zůstaly spolehlivými spojenci,“ uvádí dokument. V ostrém kontrastu naopak dokument oslavuje vliv „vlasteneckých evropských stran“ a říká: „Amerika povzbuzuje své politické spojence v Evropě k podpoře tohoto obrození ducha.“
Zatímco EU vede s Trumpovou administrativou rozhovory o mírové dohodě na Ukrajině, někteří představitelé vyjádřili své znepokojení. Německý ministr zahraničí Wadephul prohlásil, že USA zůstanou nejdůležitějším spojencem v NATO. Nicméně dodal, že otázky svobody projevu nebo organizace svobodných společností do strategie nepatří, přinejmenším pokud jde o Německo.
Think tank European Council on Foreign Relations (ECFR) tvrdí, že dokument „se staví napravo od krajní pravice“. Spolupředseda ECFR a bývalý švédský premiér Carl Bildt na sociálních médiích napsal, že jazyk strategie je „jazyk, který jinak vychází pouze z bizarních myslí Kremlu“. USA se přitom stále více sbližují s krajně pravicovou německou stranou AfD.
Demokraté v Kongresu varovali, že dokument by mohl narušit zahraniční vztahy USA. Zástupce Sněmovny reprezentantů Jason Crow strategii označil za „katastrofální pro postavení Ameriky ve světě“. Podobně se vyjádřil i Gregory Meeks, který uvedl, že dokument „odvrhuje desítky let hodnotově orientovaného vedení USA“.
Rusko může podniknout agresi proti Evropě ještě dříve, než zdolá své nesnáze s Ukrajinou, tak jako Adolf Hitler zaútočil na Sovětský svaz, aniž by zlomil Británii, řekl historik a expert na soudobé dějiny Ukrajiny David Svoboda v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz. V něm zhodnotil současný průběh „mírového procesu“, roli Spojených států a také Evropy. „Evropa si už nemůže dovolit přihlížet východnímu dramatu z pozice přežvykujícího pozorovatele, a dozajista jsou to její protesty, co drží Trumpa na uzdě, aby nepřekročil hranici, za níž začíná otevřená zrada,“ upozornil.
Zdroj: Jakub Jurek