Turek pondělní schůzku s prezidentem Pavlem zrušil

7. prosince 2025 20:03

Kancelář prezidenta republiky dnes oznámila, že prezident Petr Pavel se v pondělí 8. prosince 2025 setká na Pražském hradě pouze se dvěma ze tří původně plánovaných kandidátů na ministry budoucí vlády.

Zítřejší schůzky se z zdravotních důvodů omluvil kandidát na ministra životního prostředí, Filip Turek (za Motoristy). Prezident tak přijme pouze zbývající dva nominanty, kandidáta na ministra kultury Otu Klempíře a kandidáta na ministra sportu Borise Šťastného.

Předseda Motoristů, Petr Macinka, už dříve v diskusním pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS sdělil, že pondělní setkání Turka s prezidentem Petrem Pavlem je kvůli Turkovým problémům se zády v ohrožení.

Sám Turek pro Seznam Zprávy potvrdil svůj špatný zdravotní stav a dodal, že lékaři dokonce diskutují o případné operaci páteře. Potíže potvrdil i Boris Šťastný v pořadu Otázky Václava Moravce, kde uvedl, že Turek je aktuálně prakticky upoután na lůžko s vyhřezlou ploténkou. 

Macinka zároveň varoval, že pokud prezident Petr Pavel Filipa Turka ministrem životního prostředí nejmenuje, způsobí to problémy ve vztahu mezi hlavou státu a Motoristy. Zdůraznil, že za Turka hlasovaly stovky tisíc voličů, kteří budou nespokojeni s jeho neúčastí ve vládě.

Macinka prohlásil, že Turek je nejviditelnější osobností Motoristů a nositelem politických postojů, díky nimž je populární. Pokud tedy prezident problematizuje jeho jmenování, problematizuje tím i vztahy s celou stranou. Macinka tvrdí, že Turek je skandalizován médii, která informovala o jeho překročení rychlosti na dálnici a také o nenávistných a rasistických příspěvcích na sociálních sítích.

Prezident Pavel kvůli těmto kauzám již dříve naznačil, že nepovažuje jmenování Turka za pravděpodobné. Macinka v reakci na to pokračoval ve varování, že komplikování vzniku vlády ze strany prezidenta neprospěje vzájemným vztahům.

