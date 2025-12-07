Většina Čechů Turka za ministra nechce, ukázal nový průzkum

Nominace Filipa Turka (za Motoristy) na post ministra životního prostředí výrazně polarizuje českou společnost, což potvrdil i předseda poslaneckého klubu Motoristů Boris Šťastný v pořadu Otázky Václava Moravce. Toto rozdělení se odrazilo i ve výzkumu agentury Kantar CZ pro Českou televizi, kde se ukázalo, že většina dotázaných nepovažuje Turka za vhodného kandidáta na ministra.
Podle výsledků průzkumu Kantar CZ považuje Turka za nevhodného ministra celkem 63 % respondentů. Konkrétně 46 % dotázaných jej označilo za velmi nevhodného a dalších 17 % za spíše nevhodného. Průzkumu, který se uskutečnil na přelomu listopadu a prosince, se zúčastnilo 1000 lidí.
Naopak více než třetina lidí, konkrétně 26 %, v něm vidí vhodného kandidáta – 11 % ho považuje za velmi vhodného a 15 % za spíše vhodného.
Jak upřesnil spoluautor průzkumu Pavel Ranocha, Turek získal nadpoloviční podporu pouze ve dvou voličských skupinách: mezi voliči samotných Motoristů a voliči SPD. U voličů hnutí ANO ho za vhodného kandidáta považuje pouze 45 % dotázaných, tedy méně než polovina. Mezi voliči koalic SPOLU a Pirátů a Starostů je podpora Turka prakticky nulová.
Podle průzkumu společnosti NMS Research pro Český rozhlas v čele ministerstva životního prostředí nechce Turka více než polovina respondentů, konkrétně 52 procent oslovených. Jen 30 procent lidí řeklo, že by se poslanec a bývalý europoslanec měl stát členem vlády.
Největší problém s nejvýraznější tváří Motoristů mají voliči stran končící vládní koalice a Pirátů. Za ministra si ho ale nepřeje přibližně třetina příznivců ANO, čtvrtina voličů SPD a také téměř pětina lidí, kteří volili Motoristy.
Turka původně jeho strana navrhovala na post ministra zahraničí, tím se ale nakonec má stát předseda Motoristů Petr Macinka. Někdejšího europoslance nakonec spolustraníci nominovali do čela ministerstva životního prostředí.
Související
Kvůli Turkovi na mě budou tlačit statisíce lidí. Za Pavlem v pondělí možná nedorazí, tvrdí Macinka
S Turkem ve vládě nemá problém pouze prezident, ukázal průzkum
Aktuálně se děje
před 51 minutami
Většina Čechů Turka za ministra nechce, ukázal nový průzkum
před 1 hodinou
Zelenskyj válku prodlužuje, Trump od ní může dát ruce pryč, prohlásil jeho syn
před 2 hodinami
Patrik Hezucký měl nádor, který metastázoval do jater, prozradila jeho manželka
před 3 hodinami
Putin systematicky ničí svou vlastní zemi. Trumpovu dohodu měl přijmout, píše zahraniční tisk
před 4 hodinami
Kvůli Turkovi na mě budou tlačit statisíce lidí. Za Pavlem v pondělí možná nedorazí, tvrdí Macinka
před 5 hodinami
Sesadili jsme prezidenta, oznámili vojáci v Beninu. Armáda pokus o převrat zmařila
před 6 hodinami
Napětí eskaluje. Čínské stíhačky namířily na japonská letadla radar navádějící střely
před 7 hodinami
Elon Musk vyzval ke zrušení EU. Za obří pokutu pohrozil odvetou
před 9 hodinami
Tragédie v nočním klubu v Goa: Při požáru zemřelo nejméně 25 lidí včetně turistů
před 10 hodinami
Mírové rozhovory o Ukrajině v Miami po třech dnech skončily. Nevyřešily prakticky nic
před 11 hodinami
Počasí překvapí: Výrazně se oteplí, naměříme až 14 stupňů
včera
OBRAZEM: Lidé před budovou Evropy 2 v Praze vytvořili pietní místo pro Patrika Hezuckého
včera
Klíčový summit v Británii: Zelenskyj pojede do Londýna, setká se s Macronem, Starmerem a Merzem
včera
Evropští lídři pojedou příští týden na Ukrajinu. Budou hledat způsob, jak obejít Orbána
včera
Ceny mobilů příští rok stoupnou. Zdraží i tablety a chytré hodinky
včera
Ztráty ruské armády na Ukrajině jsou obrovské. Jak se jí přesto daří počty vojáků zvyšovat?
včera
Slovenský policista bez služebního čísla zbil Čecha na ubytovně, útok vysílal na TikToku
včera
Skupiny fotbalového MS rozlosovány. Češi mohou hrát proti Mexiku, Jižní Koreji a JAR
včera
Trump Rusům ustupuje, Putin nemá zájem polevit. Na Evropu může zaútočit dřív než porazí Ukrajinu, varuje Svoboda
včera
Stovky dronů, desítky raket. Rusko zahájilo na pozadí mírových rozhovorů útoky po celé Ukrajině
V časných ranních hodinách zahájilo Rusko masivní útoky drony a raketami na Ukrajinu. Tyto útoky probíhají souběžně s mírovými jednáními mezi americkými a ukrajinskými představiteli v Miami, od kterých Bílý dům očekává ukončení konfliktu.
Zdroj: Libor Novák