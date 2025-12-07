Sesadili jsme prezidenta, oznámili vojáci v Beninu. Armáda pokus o převrat zmařila

Libor Novák

7. prosince 2025 12:47

Patrice Talon
Patrice Talon

Vláda Beninu tvrdí, že věrné oddíly vojáků a národní gardy získaly zpět kontrolu poté, co skupina vojáků ve státní televizi ohlásila, že v této západoafrické zemi uchvátila moc. Šlo o zjevný pokus o převrat. Ministr zahraničí Olushegun Adjadi Bakari v neděli prohlásil, že pučisté převzali kontrolu pouze nad státní televizí a signál byl přerušen jen na několik minut.

Bakari pro agenturu Reuters uvedl: „Jde o pokus, ale situace je pod kontrolou. Nyní je to jen malá skupina vojáků. Velká část armády je stále loajální a my situaci přebíráme.“ Skupina nejméně osmi vojáků, vedená podplukovníkem Pascalem Tigrim, se objevila na obrazovce a oznámila svržení prezidenta Patrice Talona, který je u moci od roku 2016. Prohlásili také, že byly uzavřeny hranice země a pozastavena činnost všech politických stran.

Vojáci se označili za „Vojenský výbor pro znovuzaložení“ (CMR). Jeden z vojáků ve svém prohlášení uvedl: „Armáda se slavnostně zavazuje, že obyvatelům Beninu dá naději na skutečně novou éru, ve které převládne spravedlnost, bratrství a práce.“ Prezidentská kancelář po pokusu o převzetí moci oznámila, že prezident Talon je v bezpečí a armáda postupně získává kontrolu.

Kancelář prezidenta pro agenturu AFP uvedla, že se jedná o malou skupinu lidí, která kontroluje pouze televizi. „Pravidelná armáda získává kontrolu. Město a země jsou zcela zajištěné,“ znělo prohlášení. Francouzské velvyslanectví v době obsazení státní televize informovalo, že byla hlášena střelba v táboře Guezo poblíž oficiální rezidence prezidenta v Cotonou, největším městě země.

Novinář AFP v Cotonou oznámil, že vojáci blokovali přístup k prezidentskému úřadu a státní televizi, stejně jako k pětihvězdičkovému hotelu a čtvrtím, kde sídlí mezinárodní instituce. V ostatních částech města a na letišti však nebyla zaznamenána vojenská přítomnost. Obyvatelé se věnovali svým běžným záležitostem. Prezident Talon měl odstoupit příští duben po deseti letech ve funkci.

Adama Gaye, bývalý ředitel komunikace Západoafrického bloku ECOWAS, pro Al Jazeeru uvedl, že zjevný pokus o převrat „nikoho nepřekvapuje“. Konstatoval, že v zemi panuje velké politické napětí a mnoho opozičních členů je ve vězení. Podle Gayeho se Talonovi podařilo „eliminovat klíčové lidi v opoziční straně, včetně bývalého prezidenta Boni Yayiho“. Dodal, že Talon jmenoval svého ministra financí, aby po příštích volbách převzal otěže moci.

V posledních letech proběhla na africkém kontinentu řada převratů. Jen minulý měsíc uchopili moc armádní představitelé v Guineji-Bissau. Generál Horta Inta-A byl jmenován hlavou roční přechodné vlády. Země od získání nezávislosti na Portugalsku v roce 1974 zažila devět pokusů o převrat.

V roce 2023 sesadil vojenský vůdce Brice Oligui Nguema tehdejšího prezidenta Gabonu Aliho Bongo Ondimbu, jehož rodina vládla zemi téměř 56 let. Tentýž rok byl pučem odstraněn Mohamed Bazoum v Nigeru. V čele vojenské vlády byl poté dosazen prezident Abdourahamane Tchiani. V Mali vedl generál Assimi Goita vojáky k převzetí moci při převratu v roce 2020.

