Kvůli Turkovi na mě budou tlačit statisíce lidí. Za Pavlem v pondělí možná nedorazí, tvrdí Macinka

Kandidát Motoristů na ministra životního prostředí, Filip Turek, stále čelí ostré kritice a vyvolává bouřlivé reakce. Ukázalo se to i v diskusním pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS, kde předseda Motoristů Petr Macinka uvedl, že pondělní setkání Turka s prezidentem Petrem Pavlem je kvůli zdravotním potížím v ohrožení.
Ministr dopravy v demisi Martin Kupka (ODS) v debatě připomněl Turkův dřívější kontroverzní výrok o „zastřelení škodné“, který pronesl v souvislosti s vraždou dvou ekologických aktivistů. Předseda Motoristů, Petr Macinka, Kupkovi ve studiu ironicky vmetl do tváře, že je „morální maják a přímo září“. Kupka mu následně vytkl „tupou argumentaci“.
Macinka také uvedl, že Turkovo pondělní setkání s prezidentem Petrem Pavlem je kvůli zdravotním potížím v ohrožení. Macinka sdělil, že Turek má problémy s ploténkou, a proto není jisté, zda schůzku zvládne. Macinka doufá, že Turek bude moci na Hrad dorazit, ale nevyloučil ani možnost, že místo Hradu pojede do nemocnice.
Macinka zároveň varoval, že pokud prezident Petr Pavel Filipa Turka ministrem životního prostředí nejmenuje, způsobí to problémy ve vztahu mezi hlavou státu a Motoristy. Zdůraznil, že za Turka hlasovaly stovky tisíc voličů, kteří budou nespokojeni s jeho neúčastí ve vládě.
Macinka prohlásil, že Turek je nejviditelnější osobností Motoristů a nositelem politických postojů, díky nimž je populární. Pokud tedy prezident problematizuje jeho jmenování, problematizuje tím i vztahy s celou stranou. Macinka tvrdí, že Turek je skandalizován médii, která informovala o jeho překročení rychlosti na dálnici a také o nenávistných a rasistických příspěvcích na sociálních sítích.
Prezident Pavel kvůli těmto kauzám již dříve naznačil, že nepovažuje jmenování Turka za pravděpodobné. Macinka v reakci na to pokračoval ve varování, že komplikování vzniku vlády ze strany prezidenta neprospěje vzájemným vztahům.
„Doufám, že nebudu dostán do situace, kdy budu ze strany našich lidí tlačen k tomu, abych s panem prezidentem spolupracoval méně,“ prohlásil. Dodal, že Turek má statisíce voličů, kteří nebudou rozumět, proč by ve vládě neměl být, a budou na něj tlačit, aby s tím něco dělal a bojoval. Macinka slíbil, že v takovém případě bojovat bude.
