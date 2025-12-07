Zelenskyj válku prodlužuje, Trump od ní může dát ruce pryč, prohlásil jeho syn

Libor Novák

7. prosince 2025 16:38

Prezident Trump
Prezident Trump Foto: The White House

Donald Trump Jr., nejstarší syn amerického prezidenta, prohlásil na konferenci na Blízkém východě, že Donald Trump by mohl odstoupit od ukrajinské války. Ve svém dlouhém projevu zpochybňoval smysl pokračování bojů na Ukrajině. Trump Jr. tvrdil, že „zkorumpovaní“ bohatí Ukrajinci uprchli ze země a zanechali „třídu rolníků“, aby bojovala.

Deník Shopaholičky

Trump Jr. sice nezastává žádnou formální funkci v otcově administrativě, je však klíčovou postavou v hnutí MAGA. Jeho vystoupení odráží antipatii části Trumpova týmu vůči ukrajinské vládě a přichází v době, kdy Trumpův vyjednávací tým vyvíjí tlak na Kyjev, aby se vzdal části území.

Syn prezidenta prohlásil, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj válku prodlužuje, protože ví, že by v případě jejího ukončení nikdy nevyhrál volby. Uvedl, že Zelenskyj je pro levici téměř božstvem, ale tvrdil, že Ukrajina je daleko více zkorumpovaná než Rusko.

Trump Jr. kritizoval i šéfku zahraniční politiky EU, Kaju Kallas, a uvedl, že evropské sankce nefungují, protože jednoduše zvýšily cenu ropy, ze které si Rusko může válku platit. Popsal evropský plán jako „budeme čekat, až Rusko zbankrotuje – to není plán“.

Během své kampaně před volbami v roce 2022 prý narazil jen na tři voliče, kteří považovali válku na Ukrajině za top 10 problém. Riziko venezuelských lodí přivážejících drogu fentanyl do USA je podle něj „daleko jasnější a bezprostřednější hrozbou než cokoliv, co se děje na Ukrajině nebo v Rusku“.

Trump Jr. dále, aniž by předložil důkazy, tvrdil, že toto léto viděl v Monaku v jeden den, že 50 % luxusních vozů, jako jsou Bugatti a Ferrari, mělo ukrajinské poznávací značky. Položil řečnickou otázku: „Myslíte si, že si na to vydělali na Ukrajině?“

Tvrdil, že „bohatí uprchli a zanechali třídu, kterou považovali za rolníky, aby bojovala tyto války“. Uvedl, že neexistovala žádná motivace k zastavení bojů. „Dokud proudily peníze a oni kradli, nikdo nic nekontroloval, takže nebyl důvod dospět k míru.“

Na dotaz, zda je možné, že by jeho otec – který kandidoval s příslibem, že přinese mír na Ukrajinu – prostě od války odstoupil, Trump Jr. odpověděl, že možná. Vysvětlil, že jeho otec je jednou z nejméně předvídatelných osobností v politice. Zároveň slíbil, že Spojené státy už nebudou „idiotem s šekovou knížkou“.

před 2 hodinami

Putin systematicky ničí svou vlastní zemi. Trumpovu dohodu měl přijmout, píše zahraniční tisk

Deník Shopaholičky

Související

Vladimir Putin

Putin systematicky ničí svou vlastní zemi. Trumpovu dohodu měl přijmout, píše zahraniční tisk

Lidé, kteří se domnívají, že jim vládnou hlupáci, by se měli podívat na ruského a amerického prezidenta, tvrdí komentátor serveru The Guardian. Vladimir Putin systematicky ničí svou vlastní zemi. Jeho válka na Ukrajině, kterou si sám zvolil, je pro Rusko ekonomickou, finanční, geopolitickou a lidskou katastrofou, která se každým dnem zhoršuje. Donald Trump, další národní pohroma, mu z nejasných důvodů nabídl záchranu, ale Putin ji minulý týden odmítl. Tito dva „hlupáci“ si podle komentátora zaslouží jeden druhého.
David Svoboda Rozhovor

Trump Rusům ustupuje, Putin nemá zájem polevit. Na Evropu může zaútočit dřív než porazí Ukrajinu, varuje Svoboda

Rusko může podniknout agresi proti Evropě ještě dříve, než zdolá své nesnáze s Ukrajinou, tak jako Adolf Hitler zaútočil na Sovětský svaz, aniž by zlomil Británii, řekl historik a expert na soudobé dějiny Ukrajiny David Svoboda v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz. V něm zhodnotil současný průběh „mírového procesu“, roli Spojených států a také Evropy. „Evropa si už nemůže dovolit přihlížet východnímu dramatu z pozice přežvykujícího pozorovatele, a dozajista jsou to její protesty, co drží Trumpa na uzdě, aby nepřekročil hranici, za níž začíná otevřená zrada,“ upozornil.

Více souvisejících

Donald Trump Donald Trump junior

Aktuálně se děje

před 28 minutami

Prezident Trump

Zelenskyj válku prodlužuje, Trump od ní může dát ruce pryč, prohlásil jeho syn

Donald Trump Jr., nejstarší syn amerického prezidenta, prohlásil na konferenci na Blízkém východě, že Donald Trump by mohl odstoupit od ukrajinské války. Ve svém dlouhém projevu zpochybňoval smysl pokračování bojů na Ukrajině. Trump Jr. tvrdil, že „zkorumpovaní“ bohatí Ukrajinci uprchli ze země a zanechali „třídu rolníků“, aby bojovala.

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Vladimir Putin

Putin systematicky ničí svou vlastní zemi. Trumpovu dohodu měl přijmout, píše zahraniční tisk

Lidé, kteří se domnívají, že jim vládnou hlupáci, by se měli podívat na ruského a amerického prezidenta, tvrdí komentátor serveru The Guardian. Vladimir Putin systematicky ničí svou vlastní zemi. Jeho válka na Ukrajině, kterou si sám zvolil, je pro Rusko ekonomickou, finanční, geopolitickou a lidskou katastrofou, která se každým dnem zhoršuje. Donald Trump, další národní pohroma, mu z nejasných důvodů nabídl záchranu, ale Putin ji minulý týden odmítl. Tito dva „hlupáci“ si podle komentátora zaslouží jeden druhého.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Patrice Talon

Sesadili jsme prezidenta, oznámili vojáci v Beninu. Armáda pokus o převrat zmařila

Vláda Beninu tvrdí, že věrné oddíly vojáků a národní gardy získaly zpět kontrolu poté, co skupina vojáků ve státní televizi ohlásila, že v této západoafrické zemi uchvátila moc. Šlo o zjevný pokus o převrat. Ministr zahraničí Olushegun Adjadi Bakari v neděli prohlásil, že pučisté převzali kontrolu pouze nad státní televizí a signál byl přerušen jen na několik minut.

před 5 hodinami

Čínská armáda, ilustrační foto

Napětí eskaluje. Čínské stíhačky namířily na japonská letadla radar navádějící střely

Japonský ministr obrany Šindžiró Koizumi obvinil čínské stíhací letouny, že během dvou oddělených incidentů nad mezinárodními vodami poblíž ostrova Okinawa namířily svůj střelecký (fire-control) radar na japonská letadla. Koizumi v neděli ráno na sociální síti X uvedl, že Tokio podalo „silný protest“ kvůli těmto dvěma incidentům a vzneslo „důrazný požadavek na opatření k zabránění opakování“ takových činů.

před 6 hodinami

Elon Musk

Elon Musk vyzval ke zrušení EU. Za obří pokutu pohrozil odvetou

Elon Musk kritizoval Evropskou unii poté, co udělila jeho sociální síti X pokutu za porušení pravidel transparentnosti. Miliardář a generální ředitel společnosti Tesla pohrozil, že jeho reakce se zaměří přímo na nejvyšší představitele, kteří za pokutou stojí. „‚EU‘ uložila tuto šílenou pokutu nejen [síti X], ale i mně osobně, což je ještě šílenější!“ napsal Musk na síti X. Dále uvedl, že by se proto zdálo vhodné uplatnit reakci nejen na EU, ale také na jednotlivce, kteří proti němu toto opatření podnikli.

před 7 hodinami

před 8 hodinami

Steve Witkoff

Mírové rozhovory o Ukrajině v Miami po třech dnech skončily. Nevyřešily prakticky nic

Mírové rozhovory o Ukrajině v Miami končí s přetrvávajícími otazníky ohledně záruk bezpečnosti a území. Jednání mezi americkými a ukrajinskými vyjednavači o navrhované mírové dohodě s Ruskem skončila tento víkend v Miami bez mnoha nových průlomů. Podle ukrajinských představitelů stále přetrvávají otázky ohledně územních záležitostí a bezpečnostních záruk.

před 10 hodinami

včera

včera

Volodymyr Zelenskyj

Klíčový summit v Británii: Zelenskyj pojede do Londýna, setká se s Macronem, Starmerem a Merzem

Francouzský prezident Emmanuel Macron oznámil, že se v pondělí v Londýně setká s lídry Ukrajiny, Německa a Spojeného království, aby zhodnotili stav probíhajících mírových jednání, která zprostředkovávají Spojené státy. Macron tuto informaci sdělil na sociálních sítích, kde zároveň ostře odsoudil nejnovější ruské raketové a dronové útoky na Ukrajinu. Zdůraznil, že Moskva „nehledá mír“.

včera

včera

Ilustrační foto

Ceny mobilů příští rok stoupnou. Zdraží i tablety a chytré hodinky

Ceny chytrých telefonů by mohly v příštím roce vzrůst, přestože za vyšší náklady obvykle stojí pokročilé fotoaparáty, velké displeje nebo obrovská kapacita úložiště. Tentokrát by se důvodem pro zdražování mohla stát běžná komponenta, konkrétně paměť. Dražší by mohly být i další spotřební přístroje, které paměť využívají, jako jsou tablety nebo chytré hodinky.

včera

Ruská armáda, ilustrační fotografie

Ztráty ruské armády na Ukrajině jsou obrovské. Jak se jí přesto daří počty vojáků zvyšovat?

Válka na Ukrajině se pro ruské muže stala inzerovanou pracovní příležitostí, srovnatelnou s jakoukoli jinou profesí. Náborové nabídky pro službu na frontě se objevují na komunikační platformě Telegram, kde slibují náborové bonusy až do výše padesáti tisíc dolarů (milion korun). To jsou v zemi s průměrnými měsíčními platy pod tisíc dolarů (20 tisíc korun) život měnící částky. K finančním pobídkám se přidávají i přísliby úlev od dluhů, bezplatné péče o děti pro rodiny vojáků a garantované univerzitní vzdělání pro jejich potomky.

včera

Napadení Čecha na ubytovně

Slovenský policista bez služebního čísla zbil Čecha na ubytovně, útok vysílal na TikToku

Na slovenské ubytovně v obci Slovenská Ľupča u Banské Bystrice došlo 29. listopadu k brutálnímu útoku policisty na českého občana, který byl navíc živě vysílán na sociální síti TikTok. Napadený muž, Ardian Bobaj, který má původ v Albánii, ale je české národnosti, po zásahu vykašlával a zvracel krev. Podle Bobajova vyjádření pro deník SME zaútočil na ubytovně policista, který neměl viditelné služební číslo.

včera

sport

Skupiny fotbalového MS rozlosovány. Češi mohou hrát proti Mexiku, Jižní Koreji a JAR

V americkém Washingtonu D.C. byly v pátek rozlosovány základní skupiny jednoho z nejočekávanějších sportovních svátků příštího roku, tedy fotbalového mistrovství světa, které se bude v létě konat v USA, Kanadě a Mexiku. Poprvé se světového šampionátu zúčastní hned 48 týmů, avšak v osudí bylo známo dosud jen 42 mužstev. O zbylých šesti účastnících se ještě rozhodne jak v rámci mezikontinentální baráže, tak i v rámci evropské baráže. A právě v jedné z jejích čtyř větví figuruje i Česko. To tak koncem března bude bojovat o to, aby se mohlo na závěrečném turnaji utkat ve skupině A s domácím Mexikem, Jižní Koreou a Jihoafrickou republikou.

včera

David Svoboda

Trump Rusům ustupuje, Putin nemá zájem polevit. Na Evropu může zaútočit dřív než porazí Ukrajinu, varuje Svoboda

Rusko může podniknout agresi proti Evropě ještě dříve, než zdolá své nesnáze s Ukrajinou, tak jako Adolf Hitler zaútočil na Sovětský svaz, aniž by zlomil Británii, řekl historik a expert na soudobé dějiny Ukrajiny David Svoboda v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz. V něm zhodnotil současný průběh „mírového procesu“, roli Spojených států a také Evropy. „Evropa si už nemůže dovolit přihlížet východnímu dramatu z pozice přežvykujícího pozorovatele, a dozajista jsou to její protesty, co drží Trumpa na uzdě, aby nepřekročil hranici, za níž začíná otevřená zrada,“ upozornil.

včera

včera

Jindřich Rajchl obhájil post předsedy strany PRO. Chce z ní vybudovat „vůdčí sílu“ Česka

Na republikovém sněmu strany PRO (Právo Respekt Odbornost) byl jejím předsedou opět zvolen zakladatel a současný poslanec Jindřich Rajchl. Ve volbě neměl žádného protikandidáta a získal jednomyslnou podporu všech 101 hlasujících. Rajchl si klade ambiciózní cíl: chce z PRO učinit sebevědomou, suverénní a vůdčí sílu v České republice do příštích sněmovních voleb.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy