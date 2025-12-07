Zelenskyj válku prodlužuje, Trump od ní může dát ruce pryč, prohlásil jeho syn

Donald Trump Jr., nejstarší syn amerického prezidenta, prohlásil na konferenci na Blízkém východě, že Donald Trump by mohl odstoupit od ukrajinské války. Ve svém dlouhém projevu zpochybňoval smysl pokračování bojů na Ukrajině. Trump Jr. tvrdil, že „zkorumpovaní“ bohatí Ukrajinci uprchli ze země a zanechali „třídu rolníků“, aby bojovala.
Trump Jr. sice nezastává žádnou formální funkci v otcově administrativě, je však klíčovou postavou v hnutí MAGA. Jeho vystoupení odráží antipatii části Trumpova týmu vůči ukrajinské vládě a přichází v době, kdy Trumpův vyjednávací tým vyvíjí tlak na Kyjev, aby se vzdal části území.
Syn prezidenta prohlásil, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj válku prodlužuje, protože ví, že by v případě jejího ukončení nikdy nevyhrál volby. Uvedl, že Zelenskyj je pro levici téměř božstvem, ale tvrdil, že Ukrajina je daleko více zkorumpovaná než Rusko.
Trump Jr. kritizoval i šéfku zahraniční politiky EU, Kaju Kallas, a uvedl, že evropské sankce nefungují, protože jednoduše zvýšily cenu ropy, ze které si Rusko může válku platit. Popsal evropský plán jako „budeme čekat, až Rusko zbankrotuje – to není plán“.
Během své kampaně před volbami v roce 2022 prý narazil jen na tři voliče, kteří považovali válku na Ukrajině za top 10 problém. Riziko venezuelských lodí přivážejících drogu fentanyl do USA je podle něj „daleko jasnější a bezprostřednější hrozbou než cokoliv, co se děje na Ukrajině nebo v Rusku“.
Trump Jr. dále, aniž by předložil důkazy, tvrdil, že toto léto viděl v Monaku v jeden den, že 50 % luxusních vozů, jako jsou Bugatti a Ferrari, mělo ukrajinské poznávací značky. Položil řečnickou otázku: „Myslíte si, že si na to vydělali na Ukrajině?“
Tvrdil, že „bohatí uprchli a zanechali třídu, kterou považovali za rolníky, aby bojovala tyto války“. Uvedl, že neexistovala žádná motivace k zastavení bojů. „Dokud proudily peníze a oni kradli, nikdo nic nekontroloval, takže nebyl důvod dospět k míru.“
Na dotaz, zda je možné, že by jeho otec – který kandidoval s příslibem, že přinese mír na Ukrajinu – prostě od války odstoupil, Trump Jr. odpověděl, že možná. Vysvětlil, že jeho otec je jednou z nejméně předvídatelných osobností v politice. Zároveň slíbil, že Spojené státy už nebudou „idiotem s šekovou knížkou“.
Na republikovém sněmu strany PRO (Právo Respekt Odbornost) byl jejím předsedou opět zvolen zakladatel a současný poslanec Jindřich Rajchl. Ve volbě neměl žádného protikandidáta a získal jednomyslnou podporu všech 101 hlasujících. Rajchl si klade ambiciózní cíl: chce z PRO učinit sebevědomou, suverénní a vůdčí sílu v České republice do příštích sněmovních voleb.
Zdroj: Libor Novák