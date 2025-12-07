Počasí překvapí: Výrazně se oteplí, naměříme až 14 stupňů

Libor Novák

7. prosince 2025 7:00

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Příští týden se počasí výrazně oteplí. Podle ČHMÚ.cz teploty vyrostou až na 14 stupňů.

Předpověď na pondělí:

Zpočátku zataženo, od západu déšť. Během dne od západu zataženo až oblačno a srážky jen ojediněle. Zpočátku na Moravě, k večeru i jinde místy mlhy. Nejnižší noční teploty 5 až 0 °C, během noci oteplování. Nejvyšší denní teploty na Moravě, ve Slezsku a na severovýchodě Čech 4 až 9 °C, jinde v Čechách 9 až 13 °C. Mírný jihozápadní až západní vítr 2 až 6 m/s, na Moravě a v severovýchodních Čechách většinou vítr slabý z jižních směrů po celý den.

Předpověď na úterý:

Zataženo až oblačno, na severu a severovýchodě území místy, jinde ojediněle déšť nebo mrholení. Místy, během odpoledne přechodně ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty 9 až 5 °C, na Moravě až 3 °C. Nejvyšší denní teploty 8 až 13 °C, na Moravě místy kolem 7 °C. Slabý, místy mírný jižní až jihozápadní vítr 2 až 6 m/s.

Předpověď na středu:

Zpočátku zataženo až oblačno, na severovýchodě ojediněle s deštěm. Postupně od západu polojasno až jasno. Ojediněle, na Moravě místy mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty 9 až 5 °C, při uklidnění větru místy kolem 3 °C. Nejvyšší denní teploty 9 až 14 °C, na Moravě místy kolem 8 °C. Slabý jihozápadní vítr do 4 m/s.

Předpověď na čtvrtek:

Jasno až polojasno, ráno hlavně na Moravě místy mlhy nebo zataženo nízkou oblačnosti. Od severozápadu přechodně oblačno až zataženo, místy déšť nebo přeháňky. Nejnižší noční teploty 7 až 2 °C. Nejvyšší denní teploty 6 až 11 °C. Slabý vítr ze západních směrů 1 až 4 m/s.

Vyhlídka počasí od pátku do neděle:

Skoro jasno až polojasno, místy mlhy, postupně i mrznoucí nebo nízká oblačnost, které se ojediněle udrží po celý den. Nejnižší noční teploty zpočátku 5 až 0 °C, postupně +2 až -3 °C, při celonočním vyjasnění a uklidnění větru až -5 °C. Nejvyšší denní teploty 3 až 8 °C, při mlze a nízké oblačnosti kolem 1 °C.

Deník Shopaholičky

