Senát bude řešit ochranu zaměstnanců a usnadnění stavby horkovodu do Brna

Novela o ochraně zaměstnanců vychází ze změn insolvenčního práva. Například pro podání žádosti a poskytnutí peněz zaměstnancům už podle vládní novely nebude stačit návrh na insolvenci, rozhodující bude oznámení o zahájení insolvenčního řízení. Nově budou moci lidé podle předlohy začít o peníze žádat potom, co se v rejstříku objeví oznámení o zahájení insolvenčního řízení a zveřejní ho úřad práce. O peníze podle předlohy nebudou moci žádat lidé, kteří ve firmě v úpadku měli vliv na rozhodování a mají v ní podstatný podíl.

Horkovod z Dukovan do Brna a případně i další stavby rozvodných tepelných zařízeních bude podle navrhované novely patřit mezi významnou energetickou infrastrukturu. Usnadní to zejména zajišťování pozemků potřebných pro jejich výstavbu. Horkovod by mohl být v provozu do deseti let. Uvažovalo se o něm už v 80. letech minulého století, kvůli tehdejším nízkým cenám plynu nebyl ekonomicky výhodný. Důsledky ruské agrese na Ukrajinu plány změnily.

S projektem počítají územně plánovací dokumentace Vysočiny, Jihomoravského kraje i přibližně čtyřsettisícového Brna. Horkovod má vést přes Oslavany, jeho trasa počítá také se dvěma tunely pod horou Holedná, jeden z nich, tunel Chochola, už je hotový, druhý je hotový zčásti.

ÚSTR je bez svého sídla zhruba šest let. Sídlil v Praze na Žižkově v budově bývalého Prognostického ústavu, z objektu po nepodařené rekonstrukci však zbylo jen torzo. Nyní jsou pracoviště ústavu rozptýlená na několika místech v Praze, což komplikuje koordinaci práci instituce i jejích pracovních týmů. Ústav by se rád nastěhoval například do Petschkova paláce, kde byla za druhé světové války mučírna gestapa, tedy nacistické tajné policie. Budovu v ulici Politických vězňů v centru Prahy nyní využívá ministerstvo průmyslu a obchodu.

V březnu ve společném prohlášení na 150 historiků kritizovalo současný způsob řízení ÚSTR, psali o destabilizaci a autoritářském ovládnutí instituce. Radu ústavu vyzvali k nápravě a transparentnímu řešení. Pokud se tak nestane, měl by podle nich zakročit Senát, který členy rady volí a odvolává. Rada ústavu se jednomyslně postavila za vedení ÚSTR, které výhrady historiků odmítlo. Poukázalo na to, že někteří z historiků byli v minulosti zapojeni do projektů ústavu, které jeho vedení prověřuje z hlediska zákonnosti a hospodárnosti.