Klasická výuka se už do konce semestru do učeben nevrátí

Studenti nadále mohou docházet na univerzitu pouze po domluvě s pedagogem a na základě jeho pokynu, pokračovat tak bude především on-line výuka. Prorektor univerzity Petr Bilík dnes ČTK řekl, že už návrat klasické výuky v příštích týdnech neočekává, a to i vzhledem k tomu, že je téměř konec semestru. Přicestovat však mohu ke zkouškám zahraniční studenti.

Studenti by měli docházet na univerzitu především kvůli individuálním konzultacím, praxi a práci v laboratořích či účasti na zkouškách, státnících a obhajobách, uvedla univerzita na sociální síti. Dosud to bylo možné jen pro studenty absolventských ročníků. Studenti si mohou také vypůjčit knihu z univerzitní knihovny ve Zbrojnici. Režim je však nastaven po předchozí rezervaci a přes výdejní okénko.

Vedení univerzity upozorňuje, že stále se musí dodržovat přísná hygienická opatření. "Každá z těchto aktivit je nicméně omezena na přítomnost maximálně pěti osob současně a dodržování platných pravidel, jako jsou dvoumetrové rozestupy či zakrytí dýchacích cest pomocí roušky," upozornilo vedení univerzity. Nadále také platí, že o případném zpřístupnění svých prostor si rozhodnou samy fakulty, případně katedry.

"Krotit" studenty musel na sociálních sítích po vyhlášení uvolnění opatření rektor univerzity Jaroslav Miller, i podle něj řada z nich z vyjádření vlády pochopila, že se škola otevírá úplně. "Přestože Vláda ČR dle aktuální informace prý drobounce změnila pokyny z 'určitě nikdy z pokojíčku!' na 'objednávejte dovolenou na Čukotce a stůl ve Vertigu!', zcela jistě nenastává od pondělí návrat k běžnému prezenčnímu režimu a rozvrhu," glosovali to s nadsázkou správci univerzitní facebookové skupiny.

Uvolnění vládních opatření se od pondělí dotýká i zahraničních studentů univerzity. Pokud přijedou kvůli zkoušce či státnicím a do 24 hodin se vrátí zpět do své vlasti, nebude se na ně vztahovat podmínka povinné karantény či předkládání testu s negativním výsledkem na přítomnost nemoci covid-19. Pro vstup do země budou muset předložit potvrzení z vysoké školy o účasti na zkoušce. Pokud bude pobyt delší, budou muset předložit negativní test, případně se podrobit čtrnáctidenní karanténě. Bližší informace zveřejnila univerzita na svých stránkách www.upol.cz. Rektor zároveň v souvislosti s uvolňováním krizových opatření odvolal od pondělka zákaz tuzemských i zahraničních pracovních cest zaměstnanců UP.

Opatření kvůli pandemii koronaviru, které na začátku března uzavřely všechny tuzemské školy, se na olomoucké univerzitě dotklo zhruba 22.000 studentů, kteří studují na osmi fakultách.