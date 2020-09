Kvůli koronavirové krizi asi vzroste zájem o školní obědy zdarma

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ve školách letos zřejmě opět stoupne zájem o obědy zdarma, které chudším rodinám s pomocí státu zajišťuje nezisková organizace Women for Women. Důvodem bude pravděpodobně i koronavirová krize. Podle její ředitelky Ivany Tykač by se počet žáků v projektu Obědy pro děti do konce školního roku mohl dostat k 15.000. To by bylo o zhruba 7000 víc než v předminulém školním roce. Tykač o tom informovala ČTK v dnešní tiskové zprávě.