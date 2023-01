Sněmovna opět jedná o návrhu ANO na vyslovení nedůvěry vládě

Antibiotika ze zahraničí, které míří do Česka, jsou podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) řádově o koruny na krabičku dražší než tuzemská. Ministr to řekl novinářům při příchodu na dnešní jednání vlády. Léky budou běžně hrazeny ze zdravotního pojištění, už dříve ministr řekl, že to bude pojišťovny stát asi 150 milionů korun navíc. Uvedl také, že o možnosti očkovat v lékárnách s lékaři a lékárníky dál jedná.