Sněmovna schválila vznik agentury, která má propojit informační systémy veřejné správy

Sněmovna v rámci vládní novely schválila poslanecký návrh, podle něhož rodná čísla budou úřady do občanských průkazů zřejmě zapisovat ještě další dva roky. Dolní komora ukončení této praxe o rok odložila na 31. prosince 2024. Rodné číslo má poté nahradit nové číslo, z něhož nebude možné určit věk a pohlaví občana.

DIA má zjednodušit poskytování služeb veřejné správy lidem. Podle plánů ministerstva pro místní rozvoj má vzniknout k 1. lednu příštího roku, reálně zahájit činnost by měla až od začátku dubna kvůli dostatku času na přípravy. Agentura podle vicepremiéra pro digitalizaci Ivana Bartoše (Piráti) umožní efektivní sdílení informací mezi státními organizacemi i prosazování principu nadresortních řešení. Od vzniku agentury si vicepremiér slibuje úspory v nákladech na lidi i na informační technologie.

Poslanci ANO a SPD neúspěšně požadovali zamítnutí nebo alespoň odklad schvalování novely, které vytýkali nepřipravenost. Podle nich bude DIA jen dalším nákladným úřadem. Zástupci ANO poukazovali na to, že se vznikem agentury nesouhlasí odboráři ministerstva vnitra, Svaz měst a obcí ani ICT unie, tedy profesní organizace v oblasti informačních technologií, kterou vede místopředseda ODS a Rady vlády pro informační společnost Zdeněk Zajíček. Vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Bartoš namítal, že vznik agentury projednával se všemi zainteresovanými stranami a že tři nesouhlasná stanoviska nelze zaměňovat za názor odborné veřejnosti.

Bartošovi vytýkali poslanci ANO také to, že na stránkách ministerstva nezveřejnil kritéria výběrového řízení na ředitele agentury a že mezi podmínky nepatří vysokoškolské vzdělání. Vicepremiér uvedl, že podmínky byly zatím zveřejněny pouze na profesní síti LinkedIn vzhledem k tomu, že novela dosud nebyla přijata. Sněmovna odmítla návrh poslance ANO Patrika Nachera, aby uložila ministrovi vypsat transparentní výběrové řízení tak, aby zájemci měli na přihlášení nejméně 30 dnů. Bartoš uvedl, že ředitele agentury musí vybrat v předstihu, v případě potřeby je ochoten výběrové řízení prodloužit.

Vicepremiér odmítl tvrzení, že by podmínky byly šité na míru některému uchazeči. Reagoval tak na tvrzení poslance ANO Roberta Králíčka, že se ředitelem agentury stane buď Bartošův náměstek a bývalý pirátský poslanec Ondřej Profant, nebo podnikatel a zakladatel portálu Hlídač státu Michal Bláha, případně tajemník Rady vlády pro informační společnost Roman Vrba. Poslanec se přitom s vicepremiérem vsadil, že jeho předpověď je správná. Bartoš uvedl, že sázku vyhrál, neboť neví o tom, že by například Profant měl o funkci ředitele agentury zájem.

Vytvoření DIA si vyžádá 168 nových pracovních pozic, 187 zaměstnanců má podle Bartošova vyjádření převzít z ministerstva vnitra. Roční náklady na ně a další výdaje jako služby, konzultace či programové vybavení by měly činit 300 milionů Kč. Národní plán obnovy by podle materiálu měl zajistit 140 milionů Kč ročně, zbytek by připadl na státní rozpočet. Vzhledem k předpokládaným úsporám se očekává návrat investice do dvou let.

Bartoš dostal od vlády za úkol do konce roku předložit návrh dalšího směřování základních registrů. Pokud z plánů vyplyne vhodnost jejich přesunu do DIA, musí ministr představit konkrétní postup. Novela, kterou schválilo 92 ze 178 přítomných poslanců, na návrh Jakuba Michálka (Piráti) přesune z ministerstva vnitra na DIA správu registru smluv.

Nová agentura by také podle ministra měla provozovat takzvaná kompetenční centra, která soustředí experty na danou oblast. V plánu jsou tři taková centra, jedno pro sdílené služby a odborné vzdělávání, další pro jednotný standard a uživatelskou přívětivost. Třetí se má zabývat analýzami, spoluprací a vývojem.