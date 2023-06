Sněmovna schválila zpřísnění zákona o střetu zájmů, opozice ji následně zablokovala

Poslanci schválili Michálkův pozměňovací návrh 85 ze 164 možných hlasů. Pro hlasovali zástupci stran vládní pětikoalice (ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Piráti), proti byli opoziční zákonodárci z řad hnutí ANO a SPD.

Michálka potěšilo, že Sněmovna zpřísnění zákona proti střetu zájmů schválila. "Ministři nebudou moci brát dotace, o kterých rozhodují úředníci. A oligarchové v politice nebudou vlastnit média. Tyto principy, platné již dnes, budou konečně vymahatelné. Bez ohledu na barvu dresu. Volební slib splněn," napsal na twitteru.

Podle nové úpravy by politici nemohli převádět jimi vlastněná média na osoby blízké či do svěřenského fondu, přičemž za porušení pravidel budou hrozit tvrdší sankce, konkrétně vyšší pokuty. Hnutí ANO tvrdí, že pozměňovací návrh míří na jednoho konkrétního člověka, a to konkrétně expremiéra Andreje Babiše.

Opozice reagovala na schválení změn zablokováním dalšího jednání dolní komory. Frakce ANO a SPD požádaly o čtyřhodinovou přestávku, plánovaná mimořádná schůze tak byla přerušena do středy 21. června.

Poslanecká sněmovna dopoledne na twitteru avizovala, že je na programu hlasování o zpřísnění zákazu vlastnictví médií politiky a přijímání dotací a investičních pobídek v zákoně o sdružování v politických stranách a v politických hnutích. Jednat se mělo také o zvýšení spotřební daně z nafty na původní úroveň už od letních měsíců či o náhradách pro exekutory.