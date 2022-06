Den otců se zatím nevyrovná Dni matek či dětí, ale jeho obliba stále roste

Z dlouhodobého hlediska je podle ředitelky centra Fashion Arena Prague Outlet Lenky Čapkové populárnější a obchodně silnější Svátek matek než Den otců. Sleduje u něj ale stoupající zájem.

"Například v loňském roce za tento den navštívilo naše centrum více jak 10.000 zákazníků, což je opravdu slušný výsledek, oproti jiným dnům jsme pak zaznamenali zvýšený prodej obuvi a sportovního vybavení," řekla. Vzhledem k uvolnění protiepidemický opatření čeká letos ještě vyšší návštěvnost. Doplnila, že na rostoucím zájmu se projevuje i marketingová podpora prodejců módy před tímto svátkem, která je rok od roku silnější.

Třeba společnost Parfumerie Douglas letos poprvé připravila on-line kampaň "Poděkujte tatínkovi", kdy s týdenním předstihem v e-shopu zákazníkům nabízí produkty pánské péče se slevou 20 procent. "Což se projevilo nárůstem prodeje pánských produktů o nižší desítky procent," uvedl ředitel e-commerce Parfumerií Douglas pro Českou republiku a Slovensko Denis Wanča.

Diskontní síť Action s blížícím se Dnem otců sleduje mírný nárůst prodejů, ale podle generálního ředitele řetězce v ČR Petra Juliše se zatím nejedná o tak masivní záležitost, jakou je například Den dětí. Lidé případné dary otcům nakupují ale spíše na poslední chvíli. "Obecně u příležitosti Dne otců očekáváme vyšší poptávku v kategoriích DIY (Do it yourself - Udělej si sám) a hobby," řekl. Zmíněnému svátku jsou podle něj přizpůsobena čela regálů, aby zákazníci rychle a snadno tematické zboží v obchodech našli.

Ředitel portálu Slevomat Ladislav Veselý upozornil, že muži jsou ve srovnání s dětmi nebo matkami svým způsobem náročnější. "Kosmetikou, květinami, nebo jiným typem drobného dárku muže neoslníte. Je mnohem těžší vybírat," uvedl. Na Slevomatu jsou proto u této příležitosti oblíbené zážitky jako řízení sportovních aut, škola smyku či seskoky padákem, kdy se ale jedná o nákladnější dary. Veselý dodal, že proti Dni dětí, matek nebo Mezinárodnímu dni žen dosahují prodeje na Den otců zhruba poloviční úrovně.

Den otců tradičně připadá na třetí červnovou neděli. Poprvé se slavil v červnu 1910 v americkém městečku Spokane ve státě Washington. Tradici založila Sonora Smartová Doddová na počest svého otce, který ji a její bratry po smrti jejich matky sám vychoval. Nápad se zrodil při mši na Den matek. Zakladatelka mínila, že by si ocenění za péči zasloužili i muži, kteří se odpovědně a s láskou starají o své potomky a rodiny. Postupně se svátek rozšířil do desítek zemí světa. Někde se ale slaví v jiném než červnovém termínu a oslavy mívají také různou podobu.