Sky Bridge 721: V Dolní Moravě se dnes pro turisty otevře nejdelší visutý most pro pěší na světě

Na visutý most v Dolní Moravě turisté nastoupí v nadmořské výšce 1110 metrů a vystoupí o šest metrů výše. Do výchozího bodu se dopraví lanovkou či pěšky. Po chodníku o šířce 1,2 metru lze přejít jen jedním směrem. Návštěvníci si na druhé straně mohou projít naučnou stezku Most času s prvky rozšířené reality. Hra s devíti naučnými panely se dotýká témat ochrany přírody a pohybu v ní, ale i historie a příběhu konkrétní rodiny z Dolní Moravy od roku 1935 do současnosti. Pěšky se pak vrátí do výchozího bodu u chaty Slaměnka.

Sky Bridge 721 - nejdelší visutý most na světě na Dolní Moravě (0:17) | zdroj: YouTube



Celá konstrukce lávky zavěšená na pylonech se montovala po napnutí šesti hlavních lan přes údolí. Proti výkyvům vlivem větru konstrukci zajišťuje 60 větrných lan různého průměru.

V Portugalsku se za procházku po lávce se platí mýtné 12 eur (necelých 300 korun). Místní mají snížený poplatek na pět eur (asi 122 korun). V Dolní Moravě stojí vstupné pro dospělého 390 korun na místě či 350 korun při koupi na e-shopu. Děti od tří do 15 let platí 270 korun, respektive 245 korun. Resort nabízí i balíčky, například Sky paket extra zahrnující cestu lanovkou nahoru a dolů a vstupné na Sky Bridge a sousední Stezku v oblacích, který rodinu s dvěma dětmi vyjde na místě 4160 korun, při nákupu v e-shopu 3290 korun.