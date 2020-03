V pražské ZOO se narodilo mládě lemura

Lemuří přírůstek je už druhým Ančiným mládětem. Daří se mu dobře, matka se o něj svědomitě stará. "Okamžitě jej očistila. Malý lemur se své matky neustále drží a pravidelně pije. Vzhledem k tomu, že už Anka má určité mateřské zkušenosti, nestraní se tolik zbytku skupiny jako v případě péče o prvního potomka a s mládětem už umí i manipulovat," uvedl vrchní chovatel primátů Martin Vojáček. Vzhledem k příznivému počasí tak i malý lemur, který dosud nemá jméno, pobývá ve venkovním výběhu.

Anka se do Prahy dostala v roce 2016, když pražská zoo obnovovala chov lemurů. Od půli 90. let v ní žily pouze samčí skupiny, historie chovu lemurů kata však v Praze, s menšími přestávkami, sahá až do roku 1960. V roce 1993 se podařilo odchovat první mláďata.

První Ančin potomek přišel na svět loni v dubnu, o necelý měsíc později pak porodila i starší samice Móni. Pražská lemuří rodina je teď šestičlenná.