Zemřela archeoložka Marie Zápotocká

Zápotocká se profesně věnovala chronologii kultury s vypíchanou keramikou a pohřebnímu ritu českého neolitu. Zabývala se především výzkumem sídlištní lokality Bylany u Kutné Hory. Pracovala i na řadě dalších míst, například v Miskovicích a Denemarku, v Hrbovicích na Ústecku či v lokalitě Černý Vůl nedaleko Prahy.

"Patřila mezi klíčovou generaci archeologů po druhé světové válce. Tato generace byla důležitá hlavně v tom, že její zástupci zpracovali obrovské množství dat, které byly po muzeích a různých institucích. (...) Pokusili se také definovat hlavní archeologické pravěké kultury a zasadit do chronologického rámce. Což tehdy nebylo ještě tak propracované a my to používáme do dnešních dob," sdělil ČTK archeolog Jaroslav Řídký, který se Zápotockou spolupracoval.

"Zápotocká se zaměřila na období neolitu. A tam propracovala chronologii jedné z hlavních kultur, které se říká kultura s vypíchanou keramikou. A vyhodnotila velké množství lokalit," dodal Řídký. Podotkl, že Zápotocká zpracovala minimálně několik desítek těchto míst. Vedle Bylan byly další významnou lokalitou Miskovice, jedno z největších neoletických pohřebišť v Evropě. "Nejenomže vedla výzkum tohoto pohřebiště, dokázala to dotáhnout až do publikační publikaci a vydala to v německém jazyce. Díky ní to dnes využívají archeologové z celé Evropy," sdělil Řídký.

Marie Zápotocká se narodila 6. června 1931 v Kaníně u Poděbrad. Vystudovala archeologii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V pražském Archeologickém ústavu pracovala mezi lety 1957 až 1993, kdy odešla do důchodu. Později byla emeritní pracovnicí ústavu.