Vážná nehoda na Kladensku. Srazily se dodávka, cisterna a osobní auto

Prozatímním oblastním centrem Ruskem okupované části Chersonské oblasti na jihu Ukrajiny se stal Heničesk, okresní město ležící na pobřeží Azovského moře. Oznámila to dnes agentura TASS s odvoláním na okupační úřady. Stalo se tak poté, co v pátek ukrajinští vojáci osvobodili Cherson, ležící na pravém, západním břehu řeky Dněpr poblíž jejího ústí do Černého moře.