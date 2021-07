Do odklízení následků bouří se zapojily desítky vězňů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Do pomoci oblastem, které minulý týden poničily silné bouře, se zapojili i vězni. Odsouzení muži i ženy už pomáhají v Jihomoravském kraji či na Lounsku a vznikají i další pracovní skupiny. Na Facebooku to dnes uvedla Vězeňská služba (VS).