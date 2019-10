Kauza zříceného most ve Vilémově: Soud zastavil trestní řízení koordinátorky

"Odvolací soud zrušil napadený rozsudek v části týkající se obžalované Marie Hubkové a v této části trestní řízení zastavil z důvodu, že obžalovaná byla již postihnuta za shodné jednání ve správním řízení," uvedl Kulhánek. Marii Hubkové uložil Státní úřad inspekce práce pokutu 96.000 korun a 1000 korun jako náklady řízení, řekla ČTK Dagmar Plocková z Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu. Souhrnná výše pokut, který inspektorát práce udělil kromě Hubkové také společnostem Strabag a Bögl & Krýsl byla 1,5 milionu korun. "Nechci se k tomu vyjadřovat," řekla dnes ČTK Hubková.

Odvolací soud zrušil rozsudek z listopadu loňského roku i v případě dalších devíti obžalovaných. Původně byl odsouzený jen jeden stavbyvedoucí ke čtyřletému vězení a zákazu činnosti. Okresní soud se bude případem znovu zabývat 5. listopadu. Jednání jsou nařízená také na 6. a 7. listopadu.

"Závěr okresního soudu, že obžalovaní postupovali podle projektu dle názoru odvolacího soudu neodpovídá obsahu provedených důkazů, rozhodně není přesvědčivě odůvodněn a nevypořádává se s obsahem dosavadního obsáhlého dokazován," uvedl Kulhánek. Soud bude muset zřejmě znovu vyslechnout alespoň některé obžalované a znalce.

Téměř 90 let starý klenutý most přes říčku Hostačovku ve Vilémově rekonstruoval Kraj Vysočina za více než 200 milionů korun spolu se silnicí II/345 mezi Chotěboří a Golčovým Jeníkovem. Zřítil se 4. září 2014, čtyři dělníci pod ním zemřeli, dva byli zranění. Nový most byl zprovozněn na konci července 2015.