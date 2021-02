Ústavní soud odmítl návrh na zrušení termínu voleb. Konat se mají v říjnu

Aktualizováno 14:45 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ústavní soud (ÚS) odmítl návrh skupiny senátorů na zrušení prezidentova rozhodnutí o termínu voleb do Sněmovny. Volby se mají konat 8. a 9. října, termín tak nadále platí. Podle skupiny senátorů, převážně za STAN, prezident Miloš Zeman vyhlásil volby s neobvyklým předstihem - už v prosinci loňského roku, což se negativně promítne do politické soutěže a do hospodaření politických stran.