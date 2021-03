Výpadek sčítání způsobila chyba v modulu systému. Podle Babiše nese zodpovědnost šéf ČTÚ

Na on-line tiskové konferenci to uvedl předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček. Problém tak nebyl podle něj v samotném počtu přihlášených lidí, kteří se chtěli sčítání zúčastnit. Zároveň Rojíček vyloučil, že za problémy by byl kybernetický útok, což podle něj potvrdil i Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

Český statistický úřad dnes ráno pozastavil elektronické sčítání lidu. Důvodem je přetížení systému. On-line formulář nešlo vyplnit již od brzkého rána. Sčítání začalo oficiálně o půlnoci v noci na dnešek. Během dvou týdnů by měli lidé údaje o bydlení, domácnosti či vzdělání odeslat elektronicky. Statistici zatím evidují tisíce vyplněných formulářů v rámci sčítání.

"Problém nebyl v počtech uživatelů, ale v tom, že byla závada ve vyhledávači adres. Postupné upřesňování adresy vedlo k velkému počtu dotazů do databáze, a to způsobilo nepřístupnost," uvedl Rojíček. V současné době jsou podle něj statistici v kontaktu s dodavatelem, kterým je společnost OKsystem. "Za výpadek se omlouvám a mrzí nás o to více, že jsme formu on-line sčítání propagovali jako zásadní, což ale stále trvá," dodal.

Babiš: Za selhání on-line sčítání je odpovědný šéf statistického úřadu

Nefunkční elektronické sčítání lidu je odpovědností ředitele Českého statistického úřadu (ČSÚ) Marka Rojíčka, řekl dnes České televizi premiér Andrej Babiš (ANO). Na pondělní vládě od něj chce slyšet vysvětlení a vidět smlouvu s dodavatelem, kterým je společnost OKsystem.

"Je to neuvěřitelné, já tomu nerozumím. Vyzval jsem pana ředitele, aby okamžitě informoval občany, co se děje. Aby šel do médií. A v pondělí na vládu ať nám předloží, jak vybral firmu a ať nám předloží kopii smlouvy, kterou podepsal,“ řekl premiér.

Opoziční politici kritizují selhání systému pro elektronické sčítání lidu, odpovědná je podle nich vláda. Připomínají problémy se systémem pro prodej elektronických dálničních známek nebo lednovou registraci k očkování proti nemoci covid-19.

