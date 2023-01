Volby jsou svátek demokracie, všechno dobře dopadne řekl Hilšer

Hilšer potvrdil, že volil sám sebe. "Potřebuju každý hlas," podotkl šestačtyřicetiletý lékař, který kandiduje s podporou 13 senátorů. Na dotaz, s jakým výsledkem počítá, odpověděl, že vůbec netuší. "V minulých volbách mi předpovídali jedno, dvě procenta, a měl jsem pak 8,8 procenta. Možná, že to bude méně, možná, že to bude více," pokrčil rameny.

"Kdyby to bylo 25 procent, já bych byl spokojen," řekl s úsměvem. "Úspěchem by bylo druhé kolo. Samozřejmě jsem také realista, ale musí se bojovat až do konce. Jestli má člověk za co bojovat a o co usilovat, tak musí být ochoten jít pro vítězství a třeba i pro prohru," pokračoval.

"Můj vzkaz pro voliče je, abychom šli všichni k volbám, je to svátek demokracie. Pokud možno beze strachu, bez obav. Já věřím, že to všechno dobře dopadne. Ať hlasujeme tak, aby to bylo pro každého z nás dobré a především pro celou naši zemi," dodal.

K místnosti ve volebním okrsku 1001 to měl Hilšer ze svého domova doslova jen pár kroků. Stejně jako před pěti lety ho tu k volbám doprovodila jeho manželka Monika, rovněž lékařka. Vzali s sebou i jedno ze dvou dětí, které se manželům v mezidobí po první prezidentské volbě narodily.

Před pěti lety byl Hilšer nejmladším z účastníků souboje o Hrad, předtím byl známý jako občanský aktivista.V prvním kole skončil s 8,83 procenta hlasů pátý, tedy přesně ve středu všech kandidátů. Vedle účastníků druhého kola Miloše Zemana a Jiřího Drahoše jej tehdy předstihli také senátor a diplomat Pavel Fischer s 10,23 procenta a těsně také textař Michal Horáček s 9,18 procenta hlasů. Z těchto lidí tentokrát kandiduje pouze Fischer.

Po první prezidentské volbě se stal rodák z Chomutova Hilšer senátorem, v horní komoře působí jako nestraník od října 2018.

Hilšerův volební okrsek se nachází v objektu Městské knihovny poblíž Lorety a ministerstva zahraničních věcí. Po otevření volební místnosti se tu na urnu stála fronta. Mezi starousedlíky z Hradčan přišla volit například i řádová sestra. Hilšer dorazil zhruba hodinu po začátku voleb.