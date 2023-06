Vydavatelství INCORP a spolek NELEŽ zahajují spolupráci

Spolek NELEŽ i vydavatelství INCORP se dlouhodobě shodují v názoru, že je potřeba potírat hoaxy šířící se napříč společností, stejně jako omezovat vliv webů, které je aktivně a cíleně produkují. Oba subjekty se proto rozhodly spojit síly a kooperovat v rámci boje proti manipulativním informacím a nepravdivým narativům.

„Součástí spolupráce budou jak společné mediální výstupy, tak i širší kooperace, kterou aktuálně připravujeme. Chceme dát společně najevo, že boj proti dezinformacím, který se v české společnosti ve velké míře rozjel v době pandemie covidu, je stále aktuální, a o to více je potřeba i během okupace Ukrajiny. Šiřitelé dezinformací nespí a boj proti nim by neměl ustávat a upadat do pozadí,“ říká šéfredaktor serveru EuroZprávy.cz Lukáš Kňazovický

„Jsme rádi za spolupráci s další mediální skupinou. Je vidět, že stále více subjektů na české mediální scéně chce pomoci v boji proti záměrně šířeným manipulativním zprávám. Snaha vydělat peníze na strachu, obavách nebo frustraci by měla být co nejvíc potlačovaná,“ říká předseda spolku NELEŽ Roman Číhalík.

NELEŽ dlouhodobě usiluje zejména o omezení příjmů dezinformačních webů z reklamy. Největší takové weby v Česku si vydělají i nižší jednotky statisíců za měsíc díky automatizovaným systémům pro online reklamu, velmi často díky nevědomosti inzerentů. Ti tak podstupují nejen finanční, ale i reputační rizika.