První důkazy o kulatém tvaru Země sahají do starověku, ve 4. století před naším letopočtem řecký filozof Aristoteles popsal několik zásadních pozorování, která dokazovala myšlenku o zakřivení zemského povrchu. Mezi nejznámější důkazy vždy patřil fakt, že při pozorování lodí na moři se za obzorem jejich trup ztrácí dříve než stožár, což by nebylo možné, kdyby byl povrch Země plackou.

Dále si Aristoteles všiml, že různé hvězdy jsou viditelné z jihu a různé ze severu, kdyby Země byla placatá, stejná souhvězdí by byla viditelná ze všech míst na planetě úplně stejně. Dalším z potvrzení o kulatosti je stín, který Země vrhá na Měsíc během zatmění – tento stín je vždy kulatý.

Zásadní byl také objev, se kterým přišel o století později řecký učenec Eratosthenés, když změřil obvod Země. Pomocí geometrických výpočtů dospěl k poměrně přesnému výsledku, který se blíží dnešním měřením.

V modernějších dějinách však přišly mnohem přesvědčivější důkazy o kulatosti zemského povrchu, když španělské námořnictvo v 16. století během Magellanovy výpravy poprvé obeplulo Zemi. Celá plavba trvala více než tři roky a vytvořila nezpochybnitelný důkaz o tom, že zemský povrch je možné obeplout kolem dokola.

Jedním z nejjednodušších způsobů, jak si dnes ověřit kulatost Země, jsou satelitní snímky z vesmíru, které zobrazují téměř dokonale kulatou planetu Zemi. Zároveň technologie, jako je GPS, by nemohla fungovat, pokud by Země nebyla zakřivená, protože výpočty vycházejí z kulovitého modelu Země. Dalším důkazem může být například cestování letadlem nebo gravitační pole Země, které by na placatém povrchu bylo jen těžko možné.

Země není placatá, a nikdy nebyla. Důkazy, které to potvrzují, přicházejí z různých časových období i oblastí. Od starověkých pozorování až po dnešní satelitní technologie je kulatost Země jedním z nejlépe podložených faktů v celé historii vědy. Právě všechny nástroje využívané vědeckými obory nás vedou k jedinému možnému závěru: naše planeta je koule, i když s nerovným povrchem.