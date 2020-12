AIDS může mít u části pacientů podobné příznaky jako covid-19

Po otestování se zjistilo, že neměli covid-19, ale zápal plic vyvolaný nemocí AIDS. Odborníci proto doporučují, aby byli pacienti, kteří jsou do nemocnice přijímáni s podezřením na covid-19, otestování i na HIV pozitivitu.

U nemocných s AIDS se podle Jilicha může rozvinout určitý typ zápalu plic, takzvaná pneumocystová pneumonie. Ta může mít podobné příznaky a může vypadat na rentgenu plic stejně jako oboustranný zápal plic vyvolaný nemocí covid-19. "Mohlo by dojít k záměně a mohl by být ošetřován pacient s jedním či druhým onemocněním a mohlo by to být špatně interpretováno. V krajním případě by mohly obě tyto infekce působit zároveň," vysvětlil Jilich.

Podle něj proto v některých zemích zdravotníci velkou část pacientů s podezřením na covid-19, kteří jsou přijímáni do nemocnice, testují rovněž na HIV. Díky tomu se tak podařilo odhalit více případů HIV v populaci. Lékař doporučuje toto testování zavést i v Česku.

Letos do konce října byla HIV infekce zjištěna nově u 211 lidí, loni za celý rok přibylo 222 případů. U 34 lidí se nákaza zjistila až ve stadiu, kdy propukla nemoc AIDS. Na ni letos zemřelo 15 lidí. Odborníci odhadují, že v české populaci může být kolem pěti set lidí, kteří neví, že jsou nakaženi.

Asi 30 procent z nových případů za rok není podle odborníků odhaleno včas. Při včasném odhalení HIV infekce mají lidé díky moderní léčbě stejnou naději dožití jako běžná populace. Nemoc AIDS u nich nemusí vůbec propuknout.

Asi 96 procent lidí, kteří o své pozitivitě vědí, se v Česku léčí. K dispozici mají osm specializovaných HIV center. Kromě Bulovky jsou také v Ústřední vojenské nemocnici v Praze, dále v Hradci Králové, Brně, Ostravě, Ústí nad Labem, Českých Budějovicích a Plzni.