Blatný přiznal, že podepsal petici Milionu chvilek proti Babišovi

Do jeho vlády nyní vstoupil, protože pro něj bylo důležitější, že může pomoci v boji proti epidemii koronaviru. Blatný to dnes řekl novinářům po jednání vlády.

Ministr nechtěl rozebírat, zda stále trvá jeho názor, že by měl Babiš z funkce odejít. Zdůraznil, že premiér si ho do kabinetu vybral z odborných důvodů.

Blatný dopoledne zpochybnil, že se před časem připojil k petici vyzývající premiéra Andreje Babiše (ANO) k odstoupení. Je podle něj možné, že se jeho jménem podepsal někdo jiný. Řekl to Právu. Poukázal v té souvislosti na falešný twitterový účet, který mu někdo vytvořil.

Petici organizoval spolek Milion chvilek. "My, níže podepsaní, pokládáme za nepřijatelné, aby 71 let po komunistickém puči a 30 let po sametové revoluci byl premiérem naší země trestně stíhaný člověk, vedený jako agent StB," píše se v ní mimo jiné.

Podle Deníku N musí každý, kdo výzvu podepíše, vyplnit svůj e-mail, na který mu přijde výzva, a tu musí potvrdit, jinak se jeho jméno v seznamu podepsaných neobjeví.

"Pana Blatného vnímám jako odborníka ve zdravotnictví. Do vlády se snažím vybírat vždy odborníky a nevybírám je podle sympatií vůči mně. Teď je důležité, abychom společně zvládli tuhle zdravotnickou krizi, která trápí celou Evropu. A to bez ohledu na politickou příslušnost nebo rozdílné politické názory. Na politikaření v této době skutečně není čas," napsal v SMS zprávě ČTK Babiš.