Covidový semafor nemá podle Prymuly smysl. Do dvou týdnů bude jednobarevný

Nyní zachycuje stav z 18. září. Nejrizikovější červená je Praha, dalších 28 okresů má oranžovou barvu označující druhý stupeň rizika a zbytek země je zelený v prvním stupni. Nový ministr České televizi v úterý řekl, že za vznikem semaforu byly politické tlaky.

"Vládní semafor byl nastaven s určitou citlivostí. Bohužel jsme v pozici, kdy dochází k tak velkým nárůstům, že přestává mít smysl. Během dvou týdnů bude jednobarevný," řekl dnes Prymula. Původní plán podle něj byl označovat barvami semaforu zahraniční země. Teď, kdy nové případy přibývají v celém Česku, podle něj nemá smysl dívat se na jednotlivé regiony, určitou roli může hrát při uvolňování opatření.

Takzvaný semafor ukazuje stav koronavirové nákazy v jednotlivých okresech. Rozeznává tři stupně rizika, zelený, oranžový a červený. Okresy bez rizika byly označené bíle, nyní ale žádný takový není.

Prymula také uvedl, že v pátek by měl začít fungovat webový formulář, přes nějž by nakažení mohli krajské hygienické stanici předat informace o sobě a svých rizikových kontaktech. "Nemělo by se to označovat jako sebetrasování, trasování bude muset i tak provést hygiena. Půjde o sebereportování, které jí tu práci usnadní," uvedl ministr.

Hygienici si tak budou moci s nakaženým telefonovat kratší dobu nebo oslovit dříve jeho kontakty. Zejména v Praze kvůli velkému nárůstu nových případů hygienická stanice nestíhá všechny včas trasovat. Do telefonování kontaktů se tam zapojují hygienici z méně zasažených krajů a armádní medici a postupně také poučení laici, například z celní správy nebo úřadu vlády.

Původně měl formulář začít fungovat už v pondělí spolu s podobnou aplikací pro příjezdy lidí ze zahraničních zemí, které Česko nehodnotí jako bezpečné. Ta byla spuštěna na webu Příjezdový formulář.